Alexa diventa personal trainer!

Da oggi Alexa si può usare come personal trainer con workout gratuiti che sfruttano la comodità dei comandi vocali. Si chiama Fixfit la skill che permette di dedicare tempo e cura per se stessi. Basta dire “Alexa, apri Fixfit”, e mettersi alla prova con allenamenti fruibili attraverso i dispositivi con schermo compatibili e su Fire TV. Skill Fixfit offre le funzionalità vocali di navigazione semplici e intuitive come “inizia allenamento”, “stop”, “riprendi” e “chiudi allenamento”.

Fixfit la skill di Alexa per un trainer su misura

Gli utenti saranno liberi di selezionare il loro workout in base al livello di difficoltà – basic, intermediate e advance – focalizzandosi su una parte specifica del corpo da tonificare. Allenare gambe, braccia, glutei, spalle, schiena o addominali sarà più facile. È possibile scegliere tra 55 allenamenti diversi. Non è necessario partire subito con allenamenti troppo lunghi e intensi, ogni workout ha una durata differente, tra i 15 e i 30 minuti.

Allenamenti gratuiti, interattivi e divertenti

Sul portale Fixfit.it è possibile creare un diario personalizzato dove tracciare le sessioni di lavoro e i progressi raggiunti, usufruendo anche di tanti altri contenuti utili, dalle ricette ai consigli su come seguire uno stile di vita sano. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it.

Share