ALDI Italia affida la guida a Massimiliano Silvestri

C’è un nuovo capitolo nella crescita di ALDI Italia. Dal primo novembre la guida dell’insegna è passata a Massimiliano Silvestri, tra i manager più esperti e conosciuti della distribuzione organizzata italiana.

Per ALDI prezzi bassi e assortimento selezionato

Con quasi venticinque anni di esperienza nel retail e nel discount, Silvestri arriva in una fase strategica per l’azienda. L’obiettivo è consolidare la presenza sul mercato e sostenere una nuova stagione di sviluppo. La sua nomina si inserisce in un percorso di trasformazione già avviato. Negli ultimi mesi l’insegna ha rilanciato il programma “Back to Basics”, una strategia che punta a rafforzare i principi storici del discount. Al centro del progetto ci sono prezzi bassi ogni giorno, processi più efficienti e un assortimento selezionato. L’offerta conta circa 2.000 referenze, con la marca privata che supera l’85% del totale.

Forte anche il legame con il territorio

Circa l’80% dei prodotti alimentari proviene da fornitori italiani. L’azienda punta inoltre a rendere la spesa più semplice e veloce. La riorganizzazione degli spazi nei punti vendita va proprio in questa direzione. Silvestri guiderà il prossimo ciclo di crescita facendo leva su quattro pilastri. Infrastruttura, assortimento, persone ed esecuzione operativa saranno le basi della strategia. L’obiettivo è migliorare l’efficienza della rete, rispondere più rapidamente ai cambiamenti dei consumi e rafforzare la qualità dell’esperienza d’acquisto.

Per il nuovo Country Managing Director le persone rappresentano il principale fattore competitivo. Per questo una parte importante degli investimenti sarà dedicata alla crescita professionale dei collaboratori e al lavoro di squadra. Un ruolo centrale sarà affidato anche ai fornitori, in particolare alla filiera agroalimentare italiana. L’intenzione è costruire relazioni di lungo periodo fondate sulla fiducia e sulla crescita condivisa.

La sfida di Silvestri è chiara: accompagnare ALDI Italia in una nuova fase di espansione senza perdere i principi che hanno reso vincente il modello discount. Prezzi accessibili, assortimento essenziale e attenzione all’efficienza restano i cardini della strategia. Con l’ambizione di rafforzare ulteriormente il ruolo dell’insegna nel panorama italiano della grande distribuzione.