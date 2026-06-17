Aldai sceglie Sara Fragasso una leader per l’industria

La nomina di Sara Fragasso alla guida del nuovo Comitato Esecutivo del Gruppo Minerva di ALDAI Federmanager non è un semplice cambio ai vertici. E’ un segnale forte, che parla di competenze, di futuro e di un’Italia industriale che ha bisogno di più donne nei ruoli decisionali.

In un mercato del lavoro dove quasi una posizione su due è difficile da coprire, il mismatch di competenze frena la competitività delle imprese. La leadership femminile diventa quindi una leva strategica ancora troppo poco utilizzata.

Fragasso arriva a questo incarico con un profilo solido e una visione chiara

Fragasso è laureata in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi, con un Master in Economia e Gestione delle Public Utilities. E’ dirigente di ANIE Confindustria, dove guida Relazioni Esterne e Studi, occupandosi di comunicazione istituzionale, analisi economiche e relazioni internazionali. È socia ALDAI dal 2016 ed è inserita nella short list Women on Board dal 2025.

La sua esperienza nasce dentro uno dei comparti più avanzati del Paese. ANIE rappresenta, infatti, 1.100 aziende dell’elettrotecnica e dell’elettronica, 480.000 addetti, 114 miliardi di fatturato. E inoltre oltre il 30% degli investimenti privati italiani in R&S. Un ecosistema che vive di competenze STEM, innovazione tecnologica e trasformazione digitale: esattamente i settori dove la presenza femminile è ancora troppo bassa.

Ed è qui che entra in gioco ALDAI‑Federmanager

L’associazione rappresenta i dirigenti industriali della Lombardia. Con il Gruppo Minerva, lavora per valorizzare la leadership femminile, promuovere mentoring, creare reti professionali e sostenere percorsi di crescita manageriale. Minerva è un punto di riferimento per le manager che vogliono crescere, ma anche per le imprese che cercano competenze nuove, inclusive e capaci di leggere la complessità dei mercati.

La nomina di Fragasso in Minerva arriva in un momento cruciale

Nel 2025 il tasso di occupazione femminile in Italia è fermo al 53,8%, con un divario di 17 punti rispetto agli uomini. Le donne rappresentano poco più di un quarto dei dirigenti e appena il 19,1% degli occupati nelle professioni STEM.

In Lombardia, cuore manifatturiero del Paese, il tasso di occupazione femminile sale al 62,3%, ma quasi la metà delle assunzioni programmate dalle imprese resta difficile da reperire.

È evidente che il Paese non può permettersi di lasciare inutilizzato un bacino di talento così ampio. Fragasso guiderà un Comitato Esecutivo composto da professioniste con deleghe strategiche: sviluppo associativo, mentorship, connessioni territoriali, responsabilità sociale. Una squadra pensata per rafforzare il ruolo di Minerva come piattaforma di crescita, confronto e valorizzazione del talento femminile.

Come ha dichiarato la stessa Fragasso, ampliare la partecipazione femminile significa rafforzare il capitale umano necessario per accompagnare le trasformazioni tecnologiche ed energetiche che stanno ridisegnando l’industria italiana. E come ha sottolineato Michele Lignola, Direttore Generale di ANIE Confindustria, la sua nomina è un riconoscimento del percorso professionale costruito negli anni e un contributo importante al dibattito nazionale sulla leadership inclusiva.