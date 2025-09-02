Alayan acquisisce G.L. Noleggi e Servizi

Alayan è una della società del Gruppo TESYA specializzata nel noleggio professionale di attrezzature e macchinari per industria, infrastrutture ed eventi. Ha acquisito G.L. Noleggi e Servizi S.r.l., realtà umbra con oltre dieci anni di esperienza e una flotta di circa 300 mezzi operativi.

100 milioni di investimenti

L’operazione si inserisce nel piano industriale di Alayan al 2030, che prevede 100 milioni di euro di investimenti nel 2025 per rafforzare la leadership nel Sud Europa. Con due sedi a Perugia, G.L. Noleggi è attiva nel noleggio di mezzi da cantiere, piattaforme aeree, macchine movimento terra. E inoltre attrezzature per edilizia, logistica e manutenzione del verde.

“Questa acquisizione ci permette di consolidare il nostro ruolo come partner di riferimento nel noleggio professionale, potenziando la nostra operatività nel Centro Italia” Ha dichiarato Vincent Albasini, CEO di Alayan (nela foto). “Puntiamo a un’integrazione fluida, valorizzando le competenze e garantendo continuità nei servizi.”

Mercato in crescita +4,5%

Il mercato italiano del noleggio è in crescita: +4,5% nel 2025 con prospettive di superare il 7% nel 2026. A livello europeo il comparto è stimato in 35,44 miliardi di dollari nel 2025, destinato a raggiungere 46,32 miliardi entro il 20302.

Giacinto Ceraso e Laura Mencaroni, ex soci di G.L. Noleggi e oggi responsabili delle filiali Alayan di Perugia, hanno commentato: “Siamo felici di entrare a far parte di una squadra che condivide i nostri valori e di contribuire a questa nuova fase di crescita.”