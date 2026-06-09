Al via Mattei Academy, la “palestra mondiale” della tecnologia a palette

La nuova Mattei Academy nasce come un progetto ambizioso e profondamente coerente con la storia di Mattei. L’azienda da oltre un secolo rappresenta uno dei nomi più autorevoli nel mondo dell’aria compressa. Fondata nel 1919 e ancora oggi a proprietà familiare, Mattei è riconosciuta a livello globale per la sua tecnologia esclusiva: i compressori rotativi a palette, Si tratta di un sistema unico nel suo genere che garantisce efficienza, affidabilità e risparmio energetico. Con una produzione annua di 6.500 compressori e un export che supera il 75%, l’azienda opera da Vimodrone e Verdello‑Zingonia, con filiali in Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti. A questo si aggiunge un centro assistenza in Cina per il mercato asiatico.

Hub internazionale Mattei punto di riferimento nella formazione tecnica

In questo contesto prende forma la Mattei Academy. Un hub internazionale pensato per diventare il punto di riferimento mondiale nella formazione tecnica legata alla tecnologia a palette e alle soluzioni per il risparmio energetico. L’obiettivo è duplice. Da un lato trasferire competenze avanzate a tecnici, partner e clienti; dall’altro consolidare la leadership di Mattei in un settore in cui l’efficienza energetica è un fattore competitivo decisivo.

La Academy non sarà solo un luogo di formazione. Sarà un vero centro di cultura industriale, dove teoria e pratica si intrecciano per creare nuove professionalità capaci di affrontare le sfide della transizione energetica.

L’aria compressa è sottosopra

Il mercato dell’aria compressa, infatti, sta vivendo una trasformazione profonda. Le aziende cercano soluzioni che riducano consumi, costi operativi e impatto ambientale, mentre normative e standard internazionali spingono verso tecnologie più efficienti. In questo scenario, Mattei si distingue per un approccio che unisce innovazione, sostenibilità e una tecnologia proprietaria che ha pochi equivalenti nel panorama globale.

La Mattei Academy è un tassello strategico. Un luogo dove formare esperti, diffondere best practice e rafforzare la presenza internazionale dell’azienda, creando un ecosistema di competenze che supporti la crescita dei mercati in cui Mattei è già protagonista.