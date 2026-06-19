Al SIOS26 Summer vince Xference startup sarda dell’anno

SIOS26 Summer – AI First ha acceso i riflettori su Cagliari e sull’ecosistema dell’innovazione sarda. Ha riunito startup, investitori, istituzioni e protagonisti del mondo tecnologico in una giornata dedicata alle opportunità dell’intelligenza artificiale. L’evento è stato organizzato da SIOS26 Summer con Fondazione di Sardegna come main partner e la collaborazione di Innois e Sardegna Ricerche. Ha registrato il tutto esaurito a Sa Manifattura, confermando la crescente vitalità del territorio.

Il momento più atteso è stato la proclamazione della Startup Sarda dell’Anno 2026, un riconoscimento che valorizza le realtà nate e cresciute in Sardegna. E capaci di competere su scala nazionale e internazionale. Su 40 candidature, a conquistare il primo posto è stata Xference, una startup cagliaritana che sviluppa infrastrutture di Private AI Inference per permettere alle imprese di adottare modelli di intelligenza artificiale generativa mantenendo pieno controllo dei dati e conformità alle normative europee. La sua piattaforma, pensata per essere accessibile anche senza competenze tecniche avanzate, risponde a una delle sfide più urgenti dell’AI: sicurezza, sovranità e integrazione semplice nei processi aziendali.

Al secondo posto si è classificata Bloomlabs

La startup porta l’AI nel mondo dell’agritech e dell’indoor farming. La startup ha sviluppato un sistema che combina intelligenza artificiale e IoT per coltivare fiori recisi in ambienti controllati. E in pià riducendo consumi idrici, eliminando pesticidi e ottimizzando i cicli produttivi. Una tecnologia che unisce sostenibilità e produttività, con un potenziale enorme per il settore agricolo.

Terza classificata HikmaAI, attiva nella cybersecurity applicata ai sistemi di intelligenza artificiale. La sua piattaforma consente alle aziende di monitorare, controllare e governare gli agenti AI in ambienti produttivi, prevenendo fughe di dati e minacce in tempo reale. Una soluzione che intercetta un bisogno crescente: garantire sicurezza e tracciabilità nell’uso dell’AI.

La finale ha mostrato un ecosistema sardo sempre più maturo, capace di generare innovazione in settori strategici come AI, cybersecurity, agritech e sostenibilità. Un segnale confermato anche dal report presentato da StartupItalia, che fotografa un venture capital italiano in forte crescita: nei primi sei mesi del 2026 le startup hanno raccolto 643 milioni di euro, +82% rispetto all’anno precedente, pur con un numero minore di round. Meno operazioni, ma più grandi e più selettive: un trend in linea con i principali mercati internazionali.

Secondo Simone Pepino, ceo di Pull the Rabbit, l’intelligenza artificiale è oggi il principale motore di questa trasformazione, influenzando modelli di business e strategie di investimento. Per crescere, però, l’Italia ha bisogno di un mercato delle exit più solido e di una maggiore integrazione tra innovazione, industria e finanza. Una visione condivisa anche da Chiara Trombetta, Direttrice Media & Events. La direttrice sottolinea come la vera maturità dell’ecosistema si misuri nella capacità di trasformare investimenti in aziende capaci di competere globalmente.

La scelta di presentare questi dati a Cagliari non è casuale

la Sardegna si conferma un laboratorio di innovazione, un luogo dove ricerca, impresa e capitale dialogano in modo sempre più strutturato. Lo hanno ribadito anche Giacomo Spissu e Carlo Mannoni della Fondazione di Sardegna. Spissu ha evidenziato come l’AI possa diventare un motore di sviluppo economico e sociale, a patto di investire in formazione, istruzione e capacità critica..