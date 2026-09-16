Aitor Perfecto alla guida di Essity Italia

Un nuovo capitolo si apre per la divisione Professional Hygiene di Essity in Italia. Aitor Perfecto ha assunto la guida delle attività commerciali, ampliando le responsabilità già ricoperte nella Penisola Iberica. La nomina arriva in un momento di forte evoluzione del settore e conferma la volontà dell’azienda di accelerare innovazione, digitalizzazione e qualità del servizio.

Perfecto porta in Essity Italia un’esperienza solida e internazionale

Entrato in Essity nel 2012, ha guidato per anni il business Professional Hygiene in Spagna e Portogallo, contribuendo alla crescita del marchio Tork, uno dei riferimenti globali nel settore dell’igiene professionale. Il suo percorso nasce da una formazione commerciale maturata in Reckitt Benckiser. Prosegue in Tork dopo l’acquisizione di Georgia-Pacific Europe da parte di SCA, e si consolida con una serie di trasformazioni strategiche che hanno ridisegnato il mercato iberico.

In questi anni Perfecto ha introdotto un approccio omnichannel, ha rafforzato la struttura commerciale e ha portato l’innovazione tecnologica al centro del modello di business. Il lancio di Tork Vision Cleaning, una delle soluzioni IoT più avanzate nel settore della pulizia professionale, è stato una delle tappe più significative. Un sistema che utilizza dati in tempo reale per ottimizzare i processi, ridurre sprechi e migliorare la qualità del servizio. Un esempio concreto di come la digitalizzazione possa trasformare un settore tradizionale come l’igiene professionale.

L’arrivo in Italia rappresenta per Perfecto una sfida e un’opportunità

Il mercato italiano è complesso, ricco di specificità territoriali e caratterizzato da una forte presenza di distributori e operatori specializzati. Nelle sue prime settimane nel Paese, il manager ha incontrato il team locale, costruendo le basi per un percorso condiviso. La sua visione è chiara: comprendere il mercato, imparare rapidamente e crescere insieme alle persone che lo animano. Perfecto ha sottolineato come la collaborazione sia il motore del successo. Il suo obiettivo è rafforzare le relazioni con clienti, distributori e colleghi, condividere esperienze tra i diversi Paesi e portare in Italia le best practice che hanno permesso a Tork di consolidarsi in Europa. La sua leadership punta a unire strategia, innovazione e ascolto, con l’ambizione di far crescere ulteriormente la presenza di Essity nel mercato italiano.