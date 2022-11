AISO ha nuovo board di direzione

Nuovo board per AISO (Associazione Italiana Società di Outplacement), che riunisce le principali società di outplacement, ovvero del supporto alla ricollocazione professionale. Cristiano Pechy – nella foto di apertura – è stato confermato presidente, mentre Cetti Galante e Alessandro Ielo sono i nuovi vicepresidenti. Nata nel 1988 AISO ha l’obiettivo di diffondere e rappresentare il servizio di outplacement in Italia. Un servizio regolato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale attività di supporto alla ricollocazione professionale.

Cristiano Pechy

Cristiano Pechy è anche director di Talent Solutions in Italia, brand di Manpower.Group specializzato nella consulenza alle aziende sulla gestione dei talenti nell’intero ciclo di vita. In precedenza è stato Ad in Lee Hecht Harrison Italia, società del Gruppo Adecco, a seguito di una esperienza più che decennale nel settore delle risorse umane in Michael Page .E inoltre in Badenoch&Clark. Nasce a Venezia nel 1981 e si laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni Tlc presso il Politecnico di Milano nel 2005, concludendo il percorso di studi presso l’Helsinki University of Technology in Finlandia.

Cetti Galante

Cetti Galante attualmente ricopre la carica di CEO di Intoo, società di Gi Group Holding, sia in Italia che negli Stati Uniti e ha la responsabilità anche della Practice Area Outplacement che comprende, oltre a Italia e USA, UK, Brasile e Argentina. Prima è stata Commercial Director in The Nielsen Company, ricoprendo ruoli manageriali in Italia e a livello Internazionale. E’ stata per sette anni fino a Giugno 2022 Presidente della organizzazione globale di Outplacement Career Star Group. Inoltre per 4 anni è stata Presidente di AISO. Cetti ha un Laurea in Legge e un Master in Business Administration. In AISO si occuperà di tesoreria e relazioni istituzionali.

Alessandro Ielo

Alessandro Ielo è managing partner di Vertus, con oltre 25 anni di esperienza anche internazionale. Dopo precedenti esperienze in KPMG, ASTER ed ARQUES INDUSTRIES, nel 2008 fonda VERTUS, società di advisory originariamente nata in progetti special situations. Oggi è al servizio di progetti di cambiamento e rigenerazione industriale nell’ottica della tutela del valore. Vanta un’esperienza quasi trentennale sia in ambito industriale che di servizi, avendo ricoperto numerosi incarichi, anche in contesto internazionale, in ambito commerciale, manageriale e come investitore. Mentor di Impact Hub, siede nei CdA di alcune società d’investimento oltre a TMA Italia, TMA Europe (Turnaround Management Association). E inoltre in ASSOREIND, l’Associazione che racchiude i pochi esperti in Italia nel settore della reindustrializzazione di stabilimenti produttivi. In AISO avrà la delega all’organizzazione.