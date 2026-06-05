AI e costi nascosti. Perché il cloud pubblico rischia di far saltare i budget aziendali

L’intelligenza artificiale è diventata una priorità per le imprese, ma il suo impatto economico è tutt’altro che lineare. Secondo Gartner, entro il 2028 almeno la metà dei progetti di AI generativa supererà il budget iniziale, e la causa principale non è l’algoritmo in sé, ma l’infrastruttura che lo sostiene. Il cloud pubblico, oggi dominante nell’adozione dell’AI secondo i dati del Politecnico di Milano, presenta infatti un modello di pricing che rende visibili solo alcuni costi, lasciandone altri in ombra. È proprio in queste zone d’ombra che si annidano le sorprese più pesanti.

Il primo elemento critico è il costo dell’inferenza in produzione

Durante la fase di test i volumi sono ridotti, ma quando il sistema entra a regime i costi crescono in modo non lineare. Le analisi dei principali provider mostrano che l’inferenza può arrivare a rappresentare fino all’80% o 90% del costo totale di un modello nel suo ciclo di vita. È un impatto che mette in difficoltà anche le aziende più strutturate, costringendole a rivedere i business case iniziali.

Un altro costo spesso ignorato è quello dell’egress dei dati. Nel cloud pubblico, far uscire dati dall’infrastruttura ha un prezzo, e nelle architetture basate su RAG o su pipeline documentali questo prezzo può diventare significativo. Ogni interrogazione genera flussi continui tra knowledge base, modello e applicazione finale. Moltiplicati per migliaia di chiamate al giorno, questi flussi possono incidere fino al 15% della fattura cloud, come confermato dallo State of the Cloud Report di Flexera.

A pesare c’è anche l’integrazione con i sistemi legacy

L’AI viene spesso presentata come plug‑and‑play, ma la realtà è diversa. Collegare modelli e servizi cloud a gestionali, CRM, archivi documentali e sistemi di autenticazione richiede sviluppo, manutenzione e adattamenti continui. Secondo MuleSoft, questa voce può arrivare a rappresentare oltre un terzo del budget complessivo. Un altro elemento sottovalutato riguarda il time‑to‑value. Ogni settimana di ritardo tra prototipo e produzione è una settimana in cui l’azienda paga infrastruttura senza ottenere ritorni. Il modello a consumo del cloud amplifica questo effetto, perché i costi di sviluppo e test si accumulano sulle stesse risorse che verranno poi utilizzate in produzione. IDC stima che servano in media cinque o sei mesi per portare un modello dalla fase di proof‑of‑concept alla piena operatività.

A complicare ulteriormente il quadro interviene la compliance

Molte aziende scoprono solo in corsa che i dati non possono lasciare il perimetro aziendale o che le policy interne impongono modifiche architetturali profonde. Correggere questi aspetti a posteriori può costare fino a sei volte più che integrarli fin dall’inizio. Infine, c’è il tema della proprietà intellettuale. Quando un modello viene addestrato su dati interni — documentazione tecnica, processi produttivi, know‑how — incorpora un valore strategico che non può essere trattato come un semplice asset cloud. Il rischio di esposizione aumenta con la qualità dei dati utilizzati. Oltre il 57% dei leader IT lo considera oggi il principale fattore di preoccupazione nell’uso dell’AI su cloud pubblico.

Comprendere e governare queste variabili prima dell’avvio di un progetto non è un esercizio teorico, ma una condizione essenziale per evitare sprechi, ritardi e aspettative disattese. La distanza tra un prototipo brillante e un sistema AI realmente sostenibile si misura sempre più nella capacità di prevedere i costi nascosti. Oltre che costruire un’architettura che tenga insieme innovazione, sicurezza e sostenibilità economica.