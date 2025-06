AI ACTion: la soluzione di Minsait per un’IA innovativa

Con l’entrata in vigore dell’AI Act, la normativa europea che regola l’uso dell’intelligenza artificiale, le aziende devono affrontare una sfida cruciale. Devono infatti garantire la conformità senza perdere capacità innovativa. Per rispondere a questa esigenza, Minsait, società del Gruppo Indra, ha sviluppato AI ACTion. Si tratta di un programma che aiuta le organizzazioni a valutare i rischi etici, comprendere gli obblighi legali e tradurre le normative in pratiche concrete.

L’AI Act, approvato a marzo 2024 e in vigore da agosto dello stesso anno, impone requisiti obbligatori per tutte le aziende che operano nell’UE. Dal febbraio 2025, i sistemi di IA che utilizzano pratiche vietate devono essere dismessi, mentre da agosto 2025 gli obblighi si estenderanno ai modelli linguistici estesi (LLM). Entro agosto 2027, la normativa sarà attuata, includendo anche i sistemi ad alto rischio, ovvero quelli che possono minacciare sicurezza e diritti umani.

Come funziona AI ACTion? La metodologia di Minsait si sviluppa in tre fasi chiave

Analisi personalizzata: ogni azienda riceve una valutazione dettagliata dei propri sistemi di IA, studiando dati, tecniche, logica e impatto per garantire la conformità normativa.

Categorizzazione del rischio: gli esperti di Minsait incrociano le informazioni con i livelli di rischio previsti dall’AI Act, classificando i sistemi in base a etica e responsabilità.

Implementazione delle pratiche di conformità: le aziende ricevono una roadmap operativa, con controlli su privacy, governance dei dati e trasparenza, oltre a strumenti tecnici per migliorare tracciabilità e usabilità.

Un cambiamento culturale per l’IA responsabile

Secondo Leticia Gómez Rivero, responsabile della strategia e governance dell’IA in Minsait, la vera sfida è tradurre le normative in azioni concrete. AI ACTion si concentra su strategia, strumenti e buone pratiche, aiutando le aziende a integrare l’IA in modo sicuro e conforme senza compromettere la loro competitività.

Con l’AI Act ormai una realtà, le imprese devono adattarsi rapidamente

AI ACTion offre un percorso chiaro e strutturato, trasformando la conformità normativa in un’opportunità di crescita e innovazione. L’intelligenza artificiale del futuro sarà responsabile, trasparente e sicura. E Minsait è pronta a guidare il cambiamento.