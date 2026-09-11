AHT: nuova piattaforma per la nutrizione animale con Farmer

Animal Health Technologies (AHT) è la divisione di integratori per mangimi controllata da Nextalia e affiancata da BF International come partner industriale. AHT compie un passo decisivo nel proprio percorso di crescita acquisendo il 100% di Farmer, azienda leader nel mercato zootecnico italiano. L’operazione completa la piattaforma già formata da AWP – Animal Wellness Products e Zoo Assets, creando un gruppo unico per competenze, tecnologie e capacità produttiva nel settore della nutrizione animale.

AHT nasce dall’aggregazione di diverse realtà

AHT nasce dall’aggregazione di realtà che, negli anni, hanno sviluppato specializzazioni complementari. AWP, fondata nel 2002 a Castelnuovo Rangone, porta nel gruppo un patrimonio distintivo di ricerca scientifica, fitomolecole e additivi innovativi. Il tutto frutto anche di collaborazioni con università e centri di ricerca internazionali. Zoo Assets, attiva dal 2006, aggiunge una forte componente di nutrizione applicata, consulenza tecnica e soluzioni tecnologiche per l’allevamento. Tra questi anche integratori, probiotici, enzimi e prodotti dedicati alla zootecnia.

Con l’ingresso di Farmer, il gruppo acquisisce un portafoglio di prodotti tecnologici distribuiti in Italia e all’estero, oltre a uno stabilimento produttivo in provincia di Mantova. Farmer porta competenze industriali e tecnologie complementari che rafforzano la capacità del gruppo di sviluppare soluzioni nutrizionali avanzate, migliorare le performance zootecniche. E soprattutto rispondere alle esigenze di un settore in profonda evoluzione.

Nutrizione animale centrale per la sostenibilità della filiera zootecnica

La nutrizione animale è sempre più centrale per salute, produttività e sostenibilità della filiera zootecnica. AHT si posiziona come uno dei principali operatori italiani e internazionali, con oltre 50 milioni di euro di fatturato, una forte base industriale e una rete distributiva nazionale e internazionale.

Paolo Fabbricatore, Ad del Gruppo, sottolinea che l’acquisizione di Farmer “rafforza il Gruppo aggiungendo tecnologie distintive, know‑how e capacità produttiva. Rende AHT un player più solido e innovativo e con una maggiore capacità di sviluppo”. La strategia del gruppo punta infatti a cogliere le opportunità di un settore frammentato ma in forte crescita, continuando il percorso di aggregazione e integrando realtà imprenditoriali eccellenti in Italia e all’estero. Con il supporto di Nextalia e BF International, AHT mira a diventare un riferimento europeo nella nutrizione animale avanzata. E unisce ricerca, tecnologia e capacità industriale per rispondere alle nuove esigenze della zootecnia moderna.