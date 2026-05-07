Agrivoltaico, il lavoro del futuro: le professioni che servono davvero alla transizione energetica

La transizione energetica non è solo una questione di tecnologie, impianti e investimenti: è soprattutto una questione di persone. E oggi, tra tutte le soluzioni che stanno ridisegnando il modo in cui produciamo energia, l’agrivoltaico è una delle più emblematiche. Perché? Perchè unisce due mondi – agricoltura e fotovoltaico – che fino a pochi anni fa sembravano lontanissimi.

Agrivoltaico una professione che unisce agricoltura e futuro

In Italia questa integrazione sta diventando una realtà industriale. Il nuovo PNIEC punta a 131 GW di rinnovabili installate entro il 2030 e il fotovoltaico è chiamato a fare la parte del leone. In questo scenario, l’agrivoltaico cresce perché permette di produrre energia senza sottrarre terreno all’agricoltura. Anzi migliorando in molti casi la resa dei terreni grazie a ombreggiamento controllato, riduzione dello stress idrico e protezione dalle ondate di calore.

È un modello che valorizza il territorio e crea occupazione. Secondo le stime più recenti, la transizione energetica potrebbe generare fino a 150.000 nuovi posti di lavoro nei prossimi anni, con una quota crescente legata proprio allo sviluppo di impianti fotovoltaici avanzati e agrivoltaici.

E qui entra in gioco la domanda di nuove competenze.

Le figure professionali che stanno diventando indispensabili

La crescita dell’agrivoltaico sta trasformando il mercato del lavoro. Le aziende cercano profili capaci di muoversi tra energia, ambiente e agricoltura, con una visione integrata dei progetti e delle loro complessità.

I tecnici installatori e manutentori elettrici sono tra i più richiesti. Lavorano sugli impianti, garantiscono sicurezza e continuità operativa, intervengono sul campo e assicurano che ogni componente funzioni come deve. La loro competenza pratica è essenziale per mantenere produttivi impianti che devono operare per decenni. Accanto a loro, i permitting specialist e gli ingegneri ambientali sono diventati figure centrali. L’agrivoltaico richiede autorizzazioni complesse, valutazioni ambientali, analisi del suolo, compatibilità paesaggistiche. Senza professionisti capaci di gestire questi processi, i progetti non avanzano.

E poi ci sono gli agronomi e gli agro‑ingegneri, forse i veri protagonisti di questa rivoluzione. Sono loro a garantire che l’impianto fotovoltaico si integri con le colture, che il terreno sia valorizzato e che l’agricoltura non sia sacrificata ma potenziata. Analizzano il suolo, definiscono le colture più adatte, progettano la convivenza tra pannelli e attività agricola.

Queste figure non sono intercambiabili: sono complementari. E tutte insieme costruiscono la filiera dell’agrivoltaico.

Un settore che cresce in modo diverso da Nord a Sud

L’Italia sta sviluppando l’agrivoltaico seguendo dinamiche territoriali precise.

Il Nord, soprattutto la Lombardia, è diventato un polo di ricerca e innovazione tecnologica. Il Sud, con la Puglia in testa, è invece il luogo dove la combinazione tra risorsa solare e vocazione agricola rende l’agrivoltaico particolarmente competitivo. Questa diversità territoriale richiede competenze specifiche, adattate ai contesti locali. E aumenta la domanda di professionisti formati.

Formazione: dove nascono le competenze della transizione

Come sottolinea Paolo Marchese di Hunters Group, la formazione è la chiave. Le università offrono percorsi in Ingegneria Energetica, Ambientale, Agronomia, Scienze Agrarie. Gli ITS formano tecnici altamente qualificati, pronti a entrare subito nei cantieri e nei team di progettazione. La transizione energetica non è un concetto astratto: è un settore industriale che sta creando lavoro vero, qualificato e stabile.

Agrivoltaico: energia, agricoltura e nuove professioni

L’agrivoltaico non è solo una tecnologia, ma un nuovo modo di pensare il territorio. Produce energia pulita, sostiene l’agricoltura, riduce l’impatto climatico e crea occupazione. E soprattutto richiede persone: tecnici, ingegneri, agronomi, specialisti autorizzativi. Professionisti che saranno sempre più centrali nella costruzione del modello energetico italiano dei prossimi decenni.