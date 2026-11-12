Agricoltura, stretta sugli appalti: nasce la banca dati per fermare lo sfruttamento nei campi

L’agricoltura italiana è da anni uno dei settori più esposti al rischio di sfruttamento lavorativo, caporalato e irregolarità negli appalti. Accanto alle aziende che rispettano le regole, esistono infatti realtà che utilizzano forme di lavoro non pienamente dichiarate. E inoltre riducono artificialmente le giornate denunciate agli enti previdenziali o impiegano manodopera in condizioni non conformi ai contratti.

Per rafforzare i controlli, il Governo ha approvato il decreto applicativo che istituisce la banca dati degli appalti in agricoltura, uno strumento previsto dal Decreto Legge 63 del 2024. L’obiettivo è creare un elenco delle imprese autorizzate a svolgere attività in appalto nel settore agricolo e verificare preventivamente il possesso dei requisiti.

Le aziende che vogliono iscriversi dovranno dimostrare di essere in regola sotto diversi profili. Sarà necessario avere un DURC regolare, applicare i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. E inoltre non aver subito condanne o sanzioni in materia di lavoro e sicurezza e presentare una fideiussione a tutela delle retribuzioni dei lavoratori.

Secondo la FLAI CGIL si tratta di un passo avanti importante, atteso da tempo, perché introduce criteri più rigorosi e aumenta la trasparenza nel sistema degli appalti agricoli. Tuttavia il sindacato sottolinea che il rispetto formale degli adempimenti amministrativi non basta da solo a contrastare tutte le forme di irregolarità.

Il problema principale è il cosiddetto lavoro grigio

Si tratta di una situazione nella quale il rapporto di lavoro viene dichiarato solo in parte. Un lavoratore può risultare assunto regolarmente, ma le giornate effettivamente svolte possono essere superiori a quelle comunicate agli enti competenti. In questo modo vengono ridotti contributi, costi e tutele, mentre i controlli tradizionali faticano a individuare le anomalie.

Per questo la FLAI CGIL chiede che la banca dati venga collegata al SILCA, il Sistema Informativo di Lotta al Caporalato in Agricoltura. Atteso nei prossimi mesi. Il nuovo sistema dovrebbe consentire di incrociare le informazioni provenienti da diverse amministrazioni pubbliche e individuare eventuali discrepanze.

Introdurre specifici indici di coerenza e di rischio

In pratica, i controlli dovrebbero verificare se il numero di lavoratori e di giornate dichiarate è compatibile con le attività realmente svolte dall’azienda. E con la quantità di prodotto agricolo realizzata. Se un’impresa dichiara meno manodopera di quella necessaria per svolgere determinate lavorazioni, il sistema potrebbe segnalare automaticamente un’anomalia.

È proprio su questo punto che si gioca l’efficacia della riforma. La banca dati rappresenta un primo filtro per selezionare le imprese regolari. L’incrocio intelligente dei dati, invece, potrebbe diventare lo strumento decisivo per individuare il lavoro sommerso, contrastare il caporalato e garantire maggiore tutela ai lavoratori agricoli. Senza questo passaggio, avverte la FLAI CGIL, il rischio è che le forme più sofisticate di irregolarità continuino a restare nascoste dietro una apparente regolarità amministrativa.