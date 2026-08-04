AgevolaCredito: nuove risorse della camera di commercio di Milano per sostenere le imprese

Arrivano nuove risorse per AgevolaCredito, il bando della Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi che sostiene le imprese. Lo fa attraverso un abbattimento dei tassi sui finanziamenti destinati agli investimenti. L’ente camerale ha stanziato ulteriori 500.000 euro, ampliando così la dotazione del programma e offrendo alle aziende la possibilità di accedere a condizioni creditizie più favorevoli.

Un meccanismo è semplice e strategico

AgevolaCredito consente alle imprese di ottenere una riduzione del tasso d’interesse pari al 2,5% sui finanziamenti compresi tra 10.000 e 150.000 euro, con un contributo massimo di 10.000 euro. Un sostegno concreto che rende più accessibili interventi di sviluppo, modernizzazione e innovazione, soprattutto in una fase in cui la competitività passa dalla capacità di investire con continuità.

Gli ambiti di investimento ammessi sono ampi e coprono molte delle esigenze reali delle imprese. Rientrano nel perimetro del bando l’acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all’attività aziendale. Inoltre l’acquisto o l’aggiornamento di impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, oltre a hardware e software necessari per la digitalizzazione dei processi. Sono finanziabili anche interventi per la sicurezza, come impianti antintrusione e sistemi di sorveglianza. Oltre a progetti dedicati alla riduzione dell’impatto ambientale, con nuove strutture e tecnologie pensate per migliorare la sostenibilità operativa.

Nuove risorse dalla Camera di Commercio

Le imprese interessate possono accedere al bando attraverso finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia dei Confidi. Oppure tramite finanziamenti erogati direttamente dai Confidi, rendendo più semplice l’ottenimento del credito e riducendo il rischio finanziario.

AgevolaCredito si conferma così uno strumento efficace per accompagnare le aziende nel loro percorso di crescita, facilitando investimenti che rafforzano la competitività. E migliorano l’efficienza e favoriscono la transizione digitale e sostenibile. Un’opportunità che diventa ancora più rilevante grazie alle nuove risorse stanziate, pensate per ampliare l’impatto del programma e raggiungere un numero maggiore di imprese del territorio.