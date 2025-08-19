agap2: +15% di opportunità di lavoro nelle rinnovabili

Il mercato delle energie rinnovabili in Italia è in piena trasformazione. Agap2, multinazionale di consulenza operativa specializzata in ingegneria e IT, registra una crescita del 15% nelle opportunità di lavoro nel settore green negli ultimi 12 mesi. Con oltre il 53% della domanda elettrica nazionale coperta da fonti rinnovabili, aumenta lquindi a richiesta di professionisti qualificati per guidare progetti di transizione energetica.

“Il vero fattore critico di successo è l’accesso a risorse subito operative e altamente competenti,” sottolinea Alessandro Rosati, CEO di agap2 (nella foto).

Diverse le figure più richieste

Ingegneri energetici, esperti nella progettazione e gestione di sistemi energetici sostenibili.

Esperti in permitting ambientale, fondamentali per ottenere autorizzazioni e garantire la conformità normativa.

Specialisti in smart grid e sistemi di accumulo, per ottimizzare reti intelligenti e stoccaggio energetico.

Project manager, responsabili dell’integrazione dei principi di sostenibilità nei progetti.

Chi è agap2

Fondata nel 2005, agap2 è parte del Gruppo MoOngy e conta oltre 7.500 risorse in 15 Paesi europei. In Italia, è presente con sedi a Milano, Brescia, Parma e Roma, impiegando più di 700 dipendenti e registrando 32 milioni di euro di fatturato nel 2024. Un punto di riferimento per chi vuole costruire il futuro dell’energia.