Affide rinnova la guida: Rotunno e Teodonno alla direzione

Affide, il principale operatore europeo nel credito su pegno e uno dei protagonisti assoluti nel mercato delle aste di preziosi, entra in una nuova fase della sua storia. Dal 1° luglio 2026 la società — 39 filiali, oltre 300.000 clienti serviti ogni anno, più di 400 milioni di euro di prestiti erogati nel 2025 — sarà guidata da Andrea Rotunno (nella foto) come Dg. Luca Teodonno sarà il Condirettore generale. Lo scelta punta a rafforzare la crescita di un gruppo che, sotto la proprietà del colosso viennese Dorotheum, ha trasformato un settore tradizionale in un modello moderno di finanza sostenibile. Oltre che di custodia professionale e valorizzazione degli asset mobiliari.

Affide è oggi un punto di riferimento unico nel panorama italiano

Lo è non solo la più grande società attiva nel credito su pegno. Lo è anche uno dei maggiori operatori nel mercato delle aste di gioielli e orologi, con oltre 350 appuntamenti annuali e più di 50.000 preziosi venduti. Un settore che, negli ultimi anni, ha visto una crescita costante grazie alla capacità di Affide di innovare processi, digitalizzare servizi e ampliare la propria base clienti, cresciuta del 10% solo nel 2025.

Chi è Andrea Rotunno: il nuovo Direttore Generale

Rotunno arriva alla guida dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Centrale Commerciale. È considerato uno dei maggiori esperti italiani del credito su pegno, con un’esperienza maturata tra Italia e mercati internazionali. Sotto la sua responsabilità, Affide ha introdotto innovazioni decisive: dalle aste digitali, che hanno ampliato la partecipazione e la trasparenza, all’aumento dei prestiti erogati, fino al rafforzamento del brand nella custodia professionale dei beni preziosi. La sua nomina segna la volontà di Affide di accelerare ulteriormente la crescita, puntando su integrazione, economia circolare e nuove soluzioni come l’Asta Conto Vendita, che permette ai clienti di valorizzare i propri beni con modalità più flessibili.

Chi è Luca Teodonno: il nuovo Condirettore Generale

Teodonno porta in Affide oltre vent’anni di esperienza ai vertici di banche, SGR e intermediari vigilati. Ha guidato trasformazioni organizzative complesse, gestito operazioni di efficientamento, supervisionato funzioni di rischio e finanza strutturata. Il suo ingresso garantisce solidità istituzionale e una governance capace di sostenere l’ambizioso piano di sviluppo della società. Sarà responsabile delle aree operative e finanziarie, dalla pianificazione al controllo, dalle risorse umane alle operations, fino al presidio legale e regolamentare.

Una leadership condivisa per un mercato in evoluzione

Il nuovo assetto organizzativo valorizza un modello di governance duale: Rotunno guiderà il business, la rete commerciale, il marketing, la stima e vendita, il customer care e lo sviluppo dei nuovi servizi; Teodonno presidierà le funzioni che costituiscono il motore operativo e finanziario della società. Una struttura pensata per sostenere una crescita che non riguarda solo i numeri, ma anche la qualità dell’offerta e la capacità di innovare un settore che oggi vive una nuova centralità.

Il Presidente Michele Faldella ha definito questa fase come l’incontro tra “l’efficienza della tradizione mitteleuropea e l’energia dell’imprenditorialità italiana”. E ha aggiunto come Affide stia entrando in un ciclo di sviluppo orientato all’innovazione, all’ampliamento dell’offerta e a una relazione sempre più forte con il mercato.

Affide oggi: un settore che cambia, un leader che cresce

Il mercato del credito su pegno, spesso percepito come tradizionale, sta vivendo una trasformazione profonda. La domanda cresce, spinta da famiglie che cercano strumenti flessibili per la gestione degli asset personali, da un nuovo interesse verso le aste di preziosi e da una maggiore sensibilità verso la custodia professionale dei beni. Affide ha saputo interpretare questo cambiamento con una rete capillare, processi certificati, tecnologie avanzate e un modello di servizio che mette al centro trasparenza, sicurezza e valore.

Con oltre 400 milioni di euro di prestiti erogati, 144.000 nuove polizze, un importo medio di 1.200 euro per operazione e più di 46 milioni di euro di preziosi venduti nel 2025, Affide si conferma un attore chiave della finanza retail italiana. La nuova dirigenza arriva per consolidare questa leadership e guidare la società verso una fase di espansione ancora più ambiziosa.