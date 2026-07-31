Aeroporto delle Marche, tra sviluppo e tensioni sindacali. Che scalo!!

L’Aeroporto delle Marche è uno snodo strategico per l’economia regionale. Serve imprese, turismo, mobilità dei residenti e connessioni internazionali che, negli ultimi anni, hanno contribuito a rendere più competitivo un territorio fortemente orientato all’export e alla manifattura. Ogni nuova rotta, ogni base operativa, ogni investimento infrastrutturale si traduce in ricadute economiche dirette: più passeggeri, più servizi, più indotto per trasporti, accoglienza, commercio e attività produttive.

Un passo importante per l’Aeroporto delle Marche

In questo quadro, l’annuncio dell’apertura della nuova base operativa Volotea rappresenta un passo importante. Rafforza la connettività dello scalo, aumenta le frequenze, amplia le destinazioni e sostiene la crescita del settore turistico e industriale marchigiano. L’aeroporto è infatti un asset essenziale per le imprese che esportano, per i distretti produttivi e per un territorio che punta a consolidare la propria presenza nei mercati internazionali.

Ma la crescita dello scalo si accompagna a una questione che sta generando tensioni: la denuncia di Uiltrasporti nazionale e Uiltrasporti Marche, che contestano il modello contrattuale applicato dal vettore. Secondo il sindacato, lo sviluppo dell’aeroporto non può poggiare su “dumping contrattuale, regolamenti aziendali unilaterali e compressione dei diritti dei lavoratori”. La critica è netta. Volotea, pur beneficiando di un contesto favorevole e di accordi sostenuti anche da risorse pubbliche, non applicherebbe il CCNL di settore. E inoltre non negozierebbe con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Per Uiltrasporti, la competitività del territorio non può essere costruita sacrificando tutele e dignità del personale navigante. Il sindacato chiede alla Regione Marche e alle istituzioni locali di verificare la sostenibilità sociale degli accordi e di aprire un tavolo di confronto. L’obiettivo è chiaro: garantire che lo sviluppo dello scalo avvenga nel rispetto delle regole contrattuali e del lavoro qualificato che sostiene l’intero sistema aeroportuale.

Da settembre previsti scioperi

La situazione, definita “non più tollerabile”, porterà alle prime azioni di sciopero a partire da settembre, con l’impegno del sindacato a informare i passeggeri e a tutelare le istanze dei lavoratori coinvolti.

L’Aeroporto delle Marche si trova dunque davanti a un bivio. Continuare a crescere come infrastruttura strategica per l’economia regionale, ma farlo attraverso un modello che garantisca equilibrio tra sviluppo industriale e qualità del lavoro. Perché la competitività di un territorio non si misura solo in rotte e passeggeri, ma anche nella capacità di costruire un sistema sostenibile, moderno e rispettoso delle persone che lo rendono possibile.