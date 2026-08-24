Adyen rafforza la leadership in EMEA con Nicole Olbe

Adyen apre un nuovo capitolo nella gestione della regione EMEA con la nomina di Nicole Olbe a Presidente, incarico che assumerà dal 1° settembre 2026. Una scelta che riflette la volontà dell’azienda di consolidare la propria presenza nei mercati europei, mediorientali e africani. E inoltre valorizzando un profilo manageriale che negli ultimi anni ha contribuito in modo decisivo alla crescita di Adyen nel Regno Unito. Olbe succede ad Alexa von Bismarck, che si trasferirà a San Francisco per guidare il team globale di Account Management nel ruolo di Senior Vice President.

La nuova Presidente EMEA avrà la responsabilità di coordinare tutte le funzioni regionali, assicurando continuità operativa. E inoltre una visione strategica capace di integrare le esigenze dei singoli mercati con le iniziative globali dell’azienda. Il suo mandato non si limiterà alla guida commerciale. Includerà l’allineamento dei processi, la definizione delle priorità regionali e la traduzione delle strategie globali di Adyen in azioni concrete per i clienti dell’area EMEA.

La cultura di Adyen si fonda su innovazione, trasparenza e capacità di anticipare le esigenze dei grandi brand globali

Con oltre vent’anni di esperienza nel fintech e nei pagamenti internazionali. Nicole Olbe porta con sé un bagaglio professionale che spazia dall’acquiring alle partnership strategiche, maturato in realtà come Barclaycard e Verifone. Il suo stile di leadership, inclusivo e orientato alla collaborazione, è stato determinante nella costruzione di team ad alte prestazioni e nella creazione di ecosistemi commerciali solidi. Una visione che si allinea alla cultura di Adyen, fondata sull’innovazione, sulla trasparenza e sulla capacità di anticipare le esigenze dei grandi brand globali.

Roelant Prins, Chief Commercial Officer di Adyen, ha sottolineato come la nomina di Olbe rappresenti un passo naturale nel percorso di crescita dell’azienda. La sua capacità di interpretare le dinamiche locali e trasformarle in strategie globali sarà un elemento chiave per sostenere l’espansione di Adyen nella regione. Prins ha inoltre ringraziato Alexa von Bismarck per il contributo offerto negli anni alla guida dell’area EMEA. Inoltre ha evidenziato come il suo nuovo ruolo globale permetterà di ampliare ulteriormente il valore offerto ai clienti internazionali.

Nicole Olbe continuerà a operare dalla sede londinese, mantenendo una presenza costante negli uffici regionali per garantire vicinanza ai team e ai clienti. La sua nomina conferma l’impegno di Adyen nel rafforzare la propria leadership nel settore dei pagamenti digitali. E offrire alle aziende una piattaforma end-to-end capace di integrare infrastruttura tecnologica, dati e prodotti finanziari in un’unica soluzione.