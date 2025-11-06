Adyen lancia due nuovi terminali per i pagamenti

Adyen, la piattaforma tecnologico-finanziaria amplia la propria offerta per i pagamenti di persona con il lancio di due nuovi terminali: S1E4 Pro e S1F4 Pro. I due prodotti sono stati progettati per garantire prestazioni elevate in ambienti dinamici come retail, food & beverage, hospitality e beauty & wellness. I nuovi dispositivi rappresentano un’evoluzione significativa nella proposta hardware di Adyen.

S1E4 Pro: robusto, intelligente e pronto per ogni sfida

Pensato per il settore F&B, S1E4 Pro Ayden è un POS mobile all-in-one. E’ certificato IP-65 per la resistenza a liquidi e polvere, in grado di sopportare cadute fino a 1,5 metri.

Alcune sue caratteristiche.

Schermo da 6,1” ad alta visibilità.

Laccetto da polso per maggiore sicurezza.

Certificazioni PCI 6 e predisposizione PCI 7.

Connettività completa: 4G, Wi-Fi.

Batteria a lunga durata e processore ad alte prestazioni.

Compatibilità con tutte le modalità di pagamento (NFC, chip, banda magnetica, QR code).

Sistema operativo Android 13 per l’integrazione di app aziendali.

S1F4 Pro: flessibilità e stampa integrata per il retail.

S1F4 Pro è un terminale portatile all-in-one con stampante integrata, ideale per ambienti retail e di servizio ad alta affluenza. Può essere utilizzato sia in modalità fissa (countertop) sia mobile.

Schermo da 6,7” e fotocamere frontale/posteriore.

Stampante integrata per scontrini e ricevute.

Connettività 4G, Wi-Fi ed Ethernet.

Sistema Android 13 per la gestione di ordini, pagamenti e loyalty.

Scanner QR code e processore Octa-core.

Certificazioni PCI 6 e predisposizione PCI 7.

Focus sulla customer experience.

“Questi nuovi terminali nascono dall’ascolto attento dei nostri clienti e rispondono a esigenze specifiche di settori diversi. Il nostro obiettivo è offrire strumenti performanti, affidabili e su misura per ogni contesto operativo.” Dice Derk Busser, VP of Product, Adyen

Disponibilità

I terminali saranno ordinabili nel Q1 2026 in Europa, Regno Unito, Nord America, Nuova Zelanda ed Emirati Arabi Uniti. Il lancio in Messico, Malesia, Hong Kong e Singapore è previsto per il Q2 2026.