Advantio e Integrity360 uniscono le forze

Advantio è stata acquisita da Integrity360 per espandere la sua presenza in Europa e fornire servizi complementari nel campo della sicurezza informatica

Nell’ottica di espansione paneuropea, Integrity360 ha acquisito Advantio, una delle principali società europee specializzata in PCI QSA e servizi di cybersecurity.

L’acquisizione consentirà a Integrity360 di estendere ulteriormente la sua presenza in Europa continentale e fornirà una nuova offerta estesa di servizi informatici. Offerta che si aggiungerà ai servizi già esistenti di Integrity360, che comprendono sicurezza e rischi informatici, test di sicurezza informatica. E inoltre risposta agli incidenti, servizi professionali per il monitoraggio e la gestione degli end-point e SIEM.

Advantio è stata fondata nel 2009 a Dublino

Advantio continuerà a operare dalle sue attuali strutture europee ad ampio raggio, ma potrà beneficiare delle risorse e delle competenze dell’attuale business di Integrity360. Inoltre, Integrity360 ha stretto una partnership strategica con i fondatori di Advantio per promuovere ZeroRisk, un’innovativa piattaforma SaaS . Fornirà servizi di profilazione per la conformità e la gestione del rischio informatico per l’industria dei pagament

Marco Borza, Fondatore e Amministratore Delegato di Advantio

“Siamo felici di unirci con Integrity360 e proseguire il percorso di crescita iniziato circa 14 anni fa. Grazie al sostegno dei nostri clienti e dipendenti, siamo diventati un QSA e un fornitore di servizi informatici leader non solo in Europa. Ma anche in altri mercati esteri.

Informazioni su Integrity360

E’ uno dei principali specialisti europei di sicurezza informatica e opera con uffici nel Regno Unito, in Irlanda e in Bulgaria. Il gruppo fornisce una vasta gamma di servizi professionali, di supporto e gestiti per la sicurezza informatica. Che comprendono l’identificazione e la valutazione, la protezione e la prevenzione, il rilevamento e l’analisi e la risposta e il recupero delle minacce e dei rischi informatici.