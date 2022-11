Adrian Gregory naviga verso Insight

Emma de Sousa lascerà l’attuale incarico di Presidente di Insight Enterprises dal prossimo 31 dicembre, Adrian Gregory si appresta a diventarne presidente. Ma non prima del 2 gennaio 2023.

Emma de Sousa ha commentato questa sua decisione come molto difficile da prendere. “Ma è stato un privilegio far parte di questa meravigliosa azienda sempre in evoluzione che si basa su valori cardine come “Hunger, Heart and Harmony”. Auguro alla società e ai miei collaboratori ogni successo per perseguire l’ambizione di diventare il principale integratore di soluzioni, il partner di cui i nostri clienti non possono fare a meno”.

Secondo l’Ad, Joyce Mullen l’azienda rispettando la decisione di de Sousa, la ringrazia per la sua leadership e per i molti anni di successi ottenuti nel Regno Unito e nell’area EMEA. “Abbiamo colto l’occasione per valutare attentamente le alternative e abbiamo individuato in Adrian un degno successore di Emma”.

Adrian Gregory entrerà a far parte di Insight in qualità di Presidente EMEA. Ha lavorato per oltre un decennio presso Atos SE, ricoprendo negli anni diversi ruoli, tra cui quello di ceo per il Nord Europa e l’APAC.

Chi è Insight

E’ un solution integrator, presente nella lista Fortune 500, con 11.500 collaboratori in tutto il mondo. Aiuta le organizzazioni ad accelerare il proprio percorso digitale per modernizzare il business e sfruttare al massimo il potenziale della tecnologia. E’ riconosciuta come Forbes World’s Best Employer e certificata come Great Place to Work. Offre soluzioni e servizi su scala globale grazie a profonde competenze locali e una completa esperienza e-commerce.