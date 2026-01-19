Adare Pharma Solutions rivoluziona gli acquisti MRO con RS Italia

Nel settore farmaceutico la frammentazione degli acquisti e la moltiplicazione dei fornitori possono compromettere competitività e rapidità di risposta al mercato. Adare Pharma Solutions ha intrapreso con RS Italia un percorso di trasformazione degli acquisti indiretti (MRO). E’ passata da un modello dispersivo basato su oltre 400 fornitori a un ecosistema digitale, integrato e proattivo, capace di generare benefici economici e organizzativi misurabili.

La sfida: superare la frammentazione degli acquisti

L’azienda si confrontava con criticità tipiche del settore: scarsa visibilità della spesa, processi poco ottimizzati e un’elevata dispersione dei fornitori. Solo per i DPI erano coinvolti 15 fornitori diversi, con conseguente perdita di controllo, ridotta leva negoziale e inefficienze operative. «Lo stesso prodotto veniva acquistato da reparti diversi tramite fornitori differenti. La stessa mascherina, ad esempio, arrivava da un fornitore per lo stabilimento di San Giuliano e da un altro per quello di Pessano», racconta Luca Segala, Senior Manager Procurement & Supply Chain di Adare Pharma Solutions.

La soluzione: un ecosistema digitale e servizi a valore aggiunto

RS Italia ha risposto con un approccio integrato basato su due pilastri:

PurchasingManager™, piattaforma di e‑procurement web-based che centralizza e digitalizza gli acquisti, garantendo controllo su budget e spesa, senza costi di implementazione o aggiornamento.

ScanStock®, servizio di gestione proattiva delle scorte con monitoraggio e rifornimento automatico da parte di personale RS direttamente presso il cliente.

«Con RS Italia siamo passati dalla semplice logica di acquisto alla scelta di un partner capace di risolvere problemi in modo concreto: un vero cambio di paradigma». Ha detto Stefano Pozzo, Senior Manager Operational Excellence di Adare Pharma Solutions.

I risultati: efficienza, risparmio e continuità operativa

La collaborazione ha prodotto benefici tangibili su più livelli:

Economici: risparmio fino al 30% su alcuni articoli e riduzione del 95% dei costi logistici.

Operativi: -90% del tempo dedicato alla gestione del ciclo passivo; ordini annuali ridotti da circa 40 a 4.

Organizzativi: consolidamento dei fornitori DPI da 15 a 1 ed eliminazione delle rotture di stock.

Strategici: liberazione di risorse dell’Ufficio Acquisti per attività a maggior valore aggiunto.

Un caso emblematico riguarda la gestione di un problema di cariche elettrostatiche. Invece di intervenire con costose modifiche alle macchine, RS Italia ha proposto una soluzione basata su ionizzatori, evitando fermi impianto e processi di riconvalida.

Un modello replicabile per l’industria manifatturiera

La partnership tra Adare Pharma Solutions e RS Italia dimostra come un approccio strategico agli acquisti MRO possa generare valore oltre la semplice fornitura di prodotti. Questo grazie a consulenza specializzata, digitalizzazione e servizi continuativi. Un modello efficace, quyindi, nei settori regolamentati come il farmaceutico.Settore dove RS Italia porta anche la credenziale della certificazione EcoVadis Platinum, che la colloca nel top 1% delle aziende globali per performance di sostenibilità.