Adalte annuncia l’ingresso di Diego Di Paolo come sales manager

Adalte, innovazione digitale per il settore travel, annuncia l’ingresso di Diego Di Paolo come sales manager. La nuova figura sarà determinante per guidare l’espansione internazionale dell’azienda. E inoltre accompagnare la trasformazione di Community.Travel in un marketplace multilivello di nuova generazione. La nomina è stata ufficializzata durante la fiera internazionale Fitur di Madrid, tra i principali appuntamenti globali per il turismo, segnando l’avvio di una fase strategica decisiva per Adalte.

Chi è Di Paolo

Di Paolo porta con sé una solida esperienza internazionale maturata in Europa, Africa, Asia e America Latina. Il suo percorso include ruoli di rilievo in gruppi turistici come Francorosso, Alpitour, Globalia e Ávoris. Oltre a un’intensa attività accademica come docente universitario in marketing turistico. Un profilo trasversale che spazia dal destination management alla contrattazione commerciale, arricchito da un network globale considerato un asset strategico per lo sviluppo dell’azienda. Secondo il management di Adalte, l’ingresso di Di Paolo rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di crescita. La sua capacità di connettere mercati, istituzioni e operatori privati, unita a una visione d’insieme e a una forte operatività, contribuirà a sostenere l’espansione dell’azienda verso nuovi orizzonti commerciali.

La nomina coincide con una profonda evoluzione del modello di business di Adalte

L’azienda sta infatti perfezionando le logiche di interazione tra gli utenti, trasformando Community.Travel in un marketplace multilivello progettato per replicare nell’ambiente digitale le dinamiche del mercato reale. Questo cambiamento consentirà di rafforzare la collaborazione con i principali Tour Operator e di favorire un matching sempre più accurato tra domanda e offerta. La nuova architettura apre inoltre opportunità significative per i partner Buyer che desiderano crescere e diventare fornitori, grazie a moduli intuitivi per il caricamento dei propri prodotti o per il consolidamento di servizi di terzi. L’obiettivo è creare un ecosistema in cui la tecnologia diventa un catalizzatore di relazioni commerciali solide e durature.

Adalte è una software house e tech provider innovativo per l’industria del turismo, specializzato nella distribuzione di tour e pacchetti di più giorni. Attraverso il suo Travel Hub e i marketplace come Community.Travel, l’azienda facilita il commercio e la distribuzione globale, unendo tecnologia avanzata e visione strategica.