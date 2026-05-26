AcquistoArte e la valorizzazione della pittura e della scultura italiana

L’Italia è un Paese che vive immerso nell’arte. Eppure, paradossalmente, proprio chi vi è cresciuto spesso tende a darla per scontata. Non sono rari, ad esempio, i casi di persone nate e cresciute a Roma che non hanno mai visitato il Colosseo, la Galleria Borghese o Palazzo Barberini, mentre visitatori provenienti da tutto il mondo sognano di ammirarli almeno una volta nella vita.

AcquistoArte.it nasce da una passione profonda per la pittura e la scultura italiana, con particolare attenzione agli artisti dell’Ottocento e del Novecento, pur con l’obiettivo di ampliare progressivamente il proprio orizzonte cronologico.

L’intento è creare un punto di riferimento online capace di avvicinare collezionisti, appassionati e semplici curiosi al mondo dell’arte e del suo mercato, rendendo più accessibile e trasparente un settore che troppo spesso appare riservato agli addetti ai lavori. Allo stesso tempo, il progetto vuole dare spazio anche a movimenti meno conosciuti e ad artisti che, nel tempo, sono stati trascurati o poco valorizzati.

Ed è proprio questo il punto: la straordinaria ricchezza artistica del nostro Paese ha fatto sì che, nel corso degli anni, molti autori finissero nell’ombra, venendo dimenticati o studiati solo marginalmente.

Il valore dell’arte italiana tra XIX e XX secolo

Siamo cresciuti circondati da affreschi, statue e dipinti. Le nostre piazze, le chiese e i musei custodiscono un patrimonio immenso. Dei grandi protagonisti del Rinascimento e del Barocco si parla molto, mentre ad altri periodi storici viene spesso dedicata meno attenzione.

Eppure esiste un patrimonio artistico altrettanto importante che raramente trova spazio nei libri scolastici, ma che rappresenta una parte fondamentale della nostra identità culturale: quello degli artisti italiani tra Ottocento e Novecento. Non è raro che nelle case siano conservate opere, magari tramandate da generazioni precedenti, realizzate da artisti di quel periodo.

Anche tra XIX e XX secolo l’Italia ha espresso grandi interpreti della pittura e della scultura: dal Neoclassicismo di Antonio Canova al Romanticismo di Francesco Hayez, fino alle esperienze più contemporanee, come la declinazione italiana della Pop Art rappresentata da Mario Schifano, artista di particolare interesse per AcquistoArte.it.

Molti artisti di questi sono apprezzati e conosciuti anche sul mercato internazionale, trovando quotazioni nettamente superiori ai colleghi più “trascurati”. Tra gli esempi più significativi di recenti rivalutazioni si possono citare Artemisia Gentileschi e Canaletto per l’arte antica; Giuseppe De Nittis e Antonio Mancini per l’Ottocento; Umberto Boccioni, Alighiero Boetti, Alberto Burri e Lucio Fontana per il Novecento.

Il lavoro di ricerca sulle quotazioni e sul mercato

Conoscere un’opera non significa soltanto sapere chi l’ha realizzata. Significa comprendere in quale fase della carriera dell’artista sia stata eseguita, come si collochi rispetto ad altre opere simili, quali siano le preferenze dei collezionisti e quanto l’autore sia richiesto sul mercato.

È proprio su questo lavoro di ricerca e analisi che si fonda l’attività di AcquistoArte. Il sito monitora le principali vendite italiane e internazionali, aggiorna costantemente i parametri di riferimento e realizza schede informative per artisti, movimenti e dinamiche di mercato.

AcquistoArte.it nasce anche come guida per chi desidera orientarsi nel mercato dell’arte, mettendo a disposizione strumenti pratici e informazioni concrete accessibili a tutti.

Valutazioni gratuite, acquisto e rapporto con i collezionisti

Uno degli aspetti più importanti per AcquistoArte.it è il rapporto diretto con chi possiede opere d’arte. Per questo viene offerta anche la possibilità di un servizio di valutazione gratuita, ove richiesto, rivolto a chi desidera comprendere meglio il valore di ciò che possiede.

Non si tratta di una perizia ufficiale, ma di un primo orientamento indicativo, basato sull’esperienza maturata nel settore e sull’analisi dei dati di mercato. Spesso bastano alcune fotografie e poche informazioni essenziali per iniziare a fare chiarezza.

Accanto all’attività di ricerca e divulgazione, AcquistoArte è interessata anche all’acquisto di opere di pittura e scultura italiana tra Otto e Novecento. L’attenzione si concentra sugli artisti e sui movimenti trattati, con particolare riguardo alla qualità delle opere.

Un patrimonio che merita di essere conosciuto

L’arte italiana non è soltanto quella custodita nei grandi musei. Molto spesso vive anche nelle collezioni private e nelle case di tante famiglie. Avvicinare le persone all’arte è uno degli obiettivi principali di AcquistoArte.it, che lavora ogni giorno in questa direzione con rigore, passione e la convinzione che il patrimonio artistico italiano — anche quello meno noto — meriti di essere conosciuto, studiato e tramandato.