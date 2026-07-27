AcomeA rafforza la gestione azionaria con l’arrivo di Filippo Migliorisi

AcomeA SGR è una delle realtà più riconosciute nel panorama della gestione del risparmio italiano. Una boutique indipendente, nata nel 2010, che ha costruito la propria identità su un approccio di investimento attivo, rigoroso e legato all’economia reale. La società gestisce circa 1,5 miliardi di euro e si distingue per una competenza unica nel segmento delle piccole e medie imprese italiane quotate. Un ambito in cui presidia circa 130 milioni di euro e nel quale svolge un ruolo fondamentale, perché porta capitali, analisi e visione strategica a quelle aziende spina dorsale del tessuto produttivo nazionale. In questo contesto si inserisce l’ingresso di Filippo Migliorisi, nominato US Equity Portfolio Manager. Una scelta che non solo amplia il team azionario, ma rafforza la capacità di AcomeA di interpretare e cogliere le opportunità del mercato statunitense, oggi uno dei più complessi e dinamici al mondo.

La carriera di Migliorisi è costruita su esperienze internazionali di alto profilo

Proviene da Kepler Cheuvreux, dove ha lavorato come US Equity Sales, affiancando investitori istituzionali nell’analisi e nell’esecuzione di strategie sul mercato americano. Prima ancora, a Parigi, ha maturato competenze nell’equity research presso TP ICAP Midcap, come Equity Analyst. E come Equity Research Analyst, occupandosi di analisi fondamentale di società quotate e ricerca sell‑side. Il suo percorso accademico è altrettanto solido: laurea in International Business alla Regent’s University London e Master of Science in Finance & Investments alla Copenhagen Business School.

Il suo arrivo in AcomeA rappresenta un tassello strategico

Il mercato USA continua a offrire opportunità significative, ma richiede una selezione dei titoli sempre più accurata, una lettura profonda dei fondamentali e una sensibilità internazionale che Migliorisi ha maturato sul campo. La sua esperienza rafforza la capacità della SGR di costruire strategie azionarie disciplinate, fondate sull’analisi fondamentale e orientate alla creazione di valore nel lungo periodo.

Per AcomeA, che ha fatto della gestione attiva e della ricerca indipendente il proprio tratto distintivo, questo ingresso è un ulteriore passo avanti. Significa ampliare le competenze interne, consolidare la presenza sui mercati globali e offrire ai clienti un presidio ancora più qualificato su un’area strategica come quella statunitense. Significa anche rafforzare la propria missione: sostenere gli investitori con scelte consapevoli e, allo stesso tempo, continuare a portare valore alle PMI italiane, che restano il cuore dell’identità della società.