Achtung, achtung il 2 agosto scatta davvero la rivoluzione dell’AI Act

Il 2 agosto non è una scadenza burocratica, ma un cambio di paradigma. L’AI Act, la prima legge al mondo dedicata all’intelligenza artificiale, diventa operativo nelle sue parti più rilevanti. Introduce un principio che fino a oggi molte aziende italiane hanno sottovalutato: E le nostra aziende non sono ancora preparate ad affrontare la questione. l’AI non può essere usata senza responsabilità, senza regole e senza competenze. È una rivoluzione silenziosa, ma profonda, che riguarda ogni impresa che utilizza strumenti di AI, dai chatbot ai modelli generativi, dai sistemi di analisi ai software gestionali con funzioni AI integrate.

La verità è che il Paese arriva a questo appuntamento in ritardo

Secondo l’analisi di AIDAPT, startup italiana specializzata nell’Agentic AI, meno del 20% delle imprese ha avviato percorsi di formazione e il 65% non ha ancora fornito alcuna direttiva interna sull’uso dell’AI. Significa che la maggior parte delle aziende italiane non è conforme a un obbligo già attivo dal 2 febbraio 2025. Formare il personale affinché sappia riconoscere i dati sensibili, verificare le risposte dei sistemi e non delegare decisioni critiche alle macchine.

Il fenomeno dello shadow AI — dipendenti che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale senza approvazione aziendale — riguarda oggi il 27% dei lavoratori. È un dato che racconta un rischio quotidiano: fughe di dati, violazioni del GDPR, esposizione legale. Le sanzioni previste dall’AI Act arrivano fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo. Ma il vero danno è quello reputazionale e operativo che deriva dalla perdita di informazioni riservate.

Il punto centrale è che molte imprese, soprattutto le PMI, non hanno ancora compreso che l’AI Act non riguarda solo chi sviluppa modelli di intelligenza artificiale, ma chiunque li utilizzi. E oggi quasi tutte le aziende, anche le più piccole, usano strumenti che incorporano funzioni AI. Ovvero assistenti virtuali, sistemi di CRM, piattaforme di marketing automation, software gestionali evoluti. L’AI è già dentro i processi, spesso senza che l’azienda ne sia pienamente consapevole.

Sull’AI Act l’obbligo di formazione è solo il primo tassello

L’AI Act richiede anche che le imprese definiscano regole interne, controllino dove finiscono i dati, sostituiscano gli account personali con licenze aziendali e mappino gli strumenti effettivamente in uso. È un lavoro che non richiede mesi, ma richiede metodo, consapevolezza e la capacità di affrontare la trasformazione come un’opportunità, non come un peso. Lorenzo Scoppolini Massini, co‑founder di AIDAPT, lo sintetizza bene: la conformità non è solo protezione, ma crescita. Formare le persone significa renderle capaci di usare l’AI con intelligenza, evitando errori, migliorando la qualità del lavoro e riducendo i rischi. È un obbligo che, se affrontato bene, diventa un vantaggio competitivo.

Il 2 agosto non è un punto di arrivo ma un punto di partenza

Segna l’inizio di una nuova fase in cui l’AI non può più essere usata “a sentimento”, ma deve essere governata. Le aziende che si sono mosse per tempo saranno pronte; le altre dovranno correre. E la differenza, nei prossimi mesi, si vedrà chiaramente: tra chi avrà trasformato l’AI in un alleato e chi continuerà a subirla come un rischio.