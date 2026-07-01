ACATIS apre una nuova fase: Thorsten Schrieber entra nel management

ACATIS è una delle case di gestione indipendenti più note in Germania, specializzata nel value investing e riconosciuta per un approccio rigoroso, scientifico e di lungo periodo. Fondata da Hendrik e Claudia Leber, la società si rivolge a investitori istituzionali, consulenti finanziari, family office e privati evoluti. Quelli che cercano strategie di gestione patrimoniale basate su criteri fondamentali, disciplina e indipendenza. Negli ultimi anni ACATIS ha consolidato la propria struttura, garantendo stabilità e continuità attraverso il trasferimento del 90% delle quote alla Araucaria Family Foundation. Un passo che ha assicurato la solidità del gruppo nel lungo periodo.

In questo contesto arriva una nomina che segna un passaggio generazionale e strategico. Thorsten Schrieber entra nel management board e assume da subito la guida delle attività di vendite e marketing, con il ruolo di rappresentante designato. Una volta completato l’iter di approvazione da parte della BaFin, Schrieber diventerà Ad affiancando i fondatori nella gestione e preparando la società alla prossima fase di crescita.

Schrieber è una figura di primo piano nel panorama finanziario tedesco

Con oltre trentacinque anni di esperienza, è considerato uno dei manager più competenti nella distribuzione di fondi e nella costruzione di reti commerciali. Negli ultimi sette anni ha fatto parte dell’executive board di DJE Kapital AG, guidando vendite e marketing. Per otto anni ha ricoperto ruoli nel CdA di DJE Investment S.A. in Lussemburgo. La sua carriera è segnata da una profonda conoscenza del mercato, da relazioni consolidate con investitori istituzionali e da una capacità riconosciuta di far crescere brand e masse gestite.

Il suo ingresso in ACATIS rappresenta molto più di una nomina

Per ACATIS questa nomina è la scelta di un professionista che conosce la società da oltre trent’anni, come sottolinea la dott.ssa Claudia Giani‑Leber. Il rapporto personale e professionale costruito nel tempo diventa ora un asset strategico per rafforzare la presenza del marchio tra gli investitori. E inoltre per garantire una transizione fluida verso la nuova generazione manageriale. Hendrik Leber parla apertamente di una fase di espansione, resa possibile proprio dall’arrivo di Schrieber. Il manager è stato chiamato a guidare la crescita commerciale e a consolidare il posizionamento di ACATIS nel mercato europeo della gestione patrimoniale.