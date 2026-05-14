ABLE TECH va in Francia e porta la fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica sta cambiando volto in tutta Europa e la Francia è il prossimo grande banco di prova. Dal 2026, infatti, anche il mercato francese entra nel regime obbligatorio di e‑Invoicing B2B, con un modello normativo complesso, multilivello. Un modello assai diverso da quello italiano. È qui che entra in gioco ABLE TECH, software house italiana specializzata nella gestione digitale dei processi aziendali e creatrice della suite ARXivar, oggi utilizzata da oltre 55.000 imprese.

Per aiutare le aziende che operano in Francia, ABLE TECH ha esteso il servizio ARXivar Invoice Worldwide, progettato per gestire la fatturazione elettronica internazionale. E ora pienamente conforme al modello francese. È una novità che interessa tutte le imprese italiane con filiali, clienti o fornitori in Francia. Ma anche le aziende francesi che utilizzano ARXivar come piattaforma documentale.

Il modello francese, definito “5‑corner”, è molto diverso da quello italiano

Il modello prevede infatti l’interazione tra piattaforme private accreditate (le Plateformes Agréées, ex PDP) e l’infrastruttura pubblica nazionale. A questo si aggiunge l’obbligo di eReporting. La trasmissione periodica dei dati relativi alle operazioni non coperte da fattura elettronica, come vendite internazionali o transazioni verso consumatori finali. È un sistema articolato, che richiede non solo adeguamenti tecnici, ma anche una revisione dei processi interni.

ABLE TECH ha scelto di non lasciare sole le aziende in questo passaggio

Per questo motivo ha stretto una partnership con un provider francese, integrando i servizi e garantendo un’intermediazione conforme ai requisiti locali. In pratica, le imprese possono continuare a usare ARXivar come piattaforma unica, mentre il sistema gestisce automaticamente formati, flussi, controlli e invii verso gli attori francesi. Il servizio ARXivar Invoice Worldwide permette di centralizzare la gestione della fatturazione internazionale, mantenendo coerenza tra i diversi modelli normativi europei. È pensato per chi lavora su più mercati e ha bisogno di un’unica soluzione affidabile, scalabile e integrabile con i sistemi aziendali.

Accanto alla tecnologia, ABLE TECH ha introdotto anche un percorso formativo dedicato. Il corso “ARXivar Invoice Worldwide – Francia”, organizzato da ARXivar Academy, offre una preparazione concreta su obblighi, formati, attori coinvolti e integrazione dei processi. È rivolto soprattutto ad analisti funzionali e system integrator, ma utile anche alle aziende che vogliono capire come trasformare un obbligo normativo in un’opportunità di miglioramento.

Chi è ABLE TECH

Fondata nel 2002 e oggi forte di 150 collaboratori (di cui il 70% dedicati a R&D, assistenza e consulenza), continua così a posizionarsi come partner tecnologico per la trasformazione digitale. Con un fatturato di 27 milioni di euro nel 2025 e una rete di 400 Business Partner, l’azienda dimostra di saper anticipare i cambiamenti normativi e di mercato, offrendo soluzioni che semplificano la vita alle imprese.

ARXivar Invoice Worldwide non è solo un nuovo servizio. E’ un ponte tra sistemi fiscali diversi, un modo per rendere più fluida la gestione dei processi e un supporto concreto per chi deve affrontare la complessità della fatturazione elettronica internazionale. E, soprattutto, è la risposta a una domanda sempre più urgente: come restare conformi senza rallentare il business.