Abbigliamento monouso: come abbassare i costi mantenendo la qualità

In contesti professionali dove la sicurezza, l’igiene e la protezione rappresentano una priorità assoluta durante la quotidianità, le soluzioni dell’abbigliamento monouso si rivelano una vera e propria leva strategica.

Ne sono un esempio il comparto medicale così come quello alimentare, chimico e della logistica (per citarne alcuni), dove questo tipo di indumenti – rigorosamente di stampo usa e getta, onde per cui non possono essere adoperati una seconda volta dopo che si sono indossati – assicura il rispetto delle normative e una spiccata praticità.

C’è quindi un contenimento alla radice del rischio di contaminazioni, a fronte di una migliore continuatività rispetto all’operatività del personale e persino una salvaguardia della salute dei collaboratori.

Allo stesso tempo, l’acquisto di questo tipo di capi da lavoro tende a risultare alquanto oneroso, comportando un investimento piuttosto rilevante nel medio-lungo periodo, specialmente se sussiste una rotazione del personale importante e frequente. Un modo per abbassare il budget, tuttavia, c’è e oggi vediamo di quale si tratta.

I capi principali di abbigliamento monouso

Prima di soffermarci su come ottimizzare i costi, si rivela interessante acquisire una panoramica dei principali capi che rientrano in questa categoria dell’abbigliamento da lavoro. Occorre infatti tenere presente che ogni settore prevede l’uso di indumenti specifici, in grado di garantire gli opportuni standard cautelativi e di comfort.

Tra gli articoli più comuni troviamo i camici monouso, i quali si dimostrano essenziali in ambiti come quello sanitario, alimentare ed estetico, limitando il contatto diretto con sostanze potenzialmente contaminanti e offrendo un’immagine più autorevole del professionista.

Altri che non possono mancare sono le tute integrali, le casacche da lavoro, ma anche accessori come guanti, grembiuli, copriscarpa, copribarba e copribraccia, tutti predisposti per essere adoperati una volta soltanto, limitando alla radice l’eventualità che si verifichino incidenti spiacevoli.

Ognuna di queste soluzioni si trova disponibile secondo numerose varianti che, soprattutto quando certificate, assicurano una qualità e un comfort ottimali.

Risparmiare senza rinunciare alla qualità: perché acquistare abbigliamento monouso online

L’acquisto di capi di abbigliamento monouso online permette di risparmiare senza rinunciare alla qualità, specialmente se ci si rivolge a un portale che, oltre a vantare un ampio catalogo di soluzioni in linea con il settore di riferimento, mette a disposizione un’esperienza consolidata. È questo il caso di un sito come Click Ufficio, attivo dal 2000 e uno dei primi e-commerce dedicati al lavoro. Il suo fiore all’occhiello è il servizio clienti interno, pensato per affiancare nel pre e post vendita.

Oltre a contenere i costi dell’investimento, optando per l’online si potrà contare su un risparmio considerevole di tempo, evitando di recarsi personalmente negli store dedicati e potendo approfittare della possibilità di conseguire l’ordine 24 ore su 24.

Selezionare gli indumenti più adatti non sarà difficile, grazie alla presenza di schede prodotto che risultano dettagliate e dotate di immagini ad alta definizione. Si potrà così fare una scelta consapevole, ricevendo comodamente presso il domicilio desiderato ciò di cui si ha bisogno. Cosa di notevole comodità per le aziende, visti i volumi di ordine piuttosto considerevoli.