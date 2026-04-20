A Venezia il 22 aprile va in scena il Roadshow Assolavoro sul CCNL

Il Veneto si prepara a diventare il centro del dibattito nazionale sul lavoro in somministrazione. Il 22 aprile 2026, nella sede di Confindustria Veneto Est a Venezia, arriva la quarta tappa del Roadshow Assolavoro dedicato al nuovo CCNL per i lavoratori in somministrazione. Un appuntamento che si annuncia rilevante per un territorio dove la somministrazione rappresenta una leva occupazionale decisiva, soprattutto per i più giovani.

Secondo i dati di Assolavoro DataLab, nel Veneto sono circa 53mila i lavoratori impiegati tramite Agenzia, pari al 10,8% del totale nazionale. Solo nell’area della Città Metropolitana di Venezia se ne contano 7mila. Sono lavoratori che operano con gli stessi diritti, retribuzioni e tutele dei dipendenti diretti. Inseriti in settori chiave come metalmeccanica, alimentare, industria elettrica, informatica e commercio al dettaglio.

Il dato più significativo riguarda però l’età: oltre il 40% degli occupati tramite Agenzia ha meno di 30 anni. Anche nel Veneto, dunque, la somministrazione si conferma la porta d’ingresso più efficace per i giovani che cercano un primo impiego stabile e tutelato.

Assolavoro organizza un appuntamento strategico per imprese e operatori

Il Roadshow “La somministrazione di lavoro dopo il nuovo CCNL. Strumenti, prospettive e opportunità per le imprese”, nasce per accompagnare aziende e stakeholder nella comprensione del contratto. Il nuovo CCNL rafforza infatti il sistema di tutele, welfare e protezione sociale dei lavoratori, introduce una nuova polizza sanitaria. Inoltre semplifica gli aspetti applicativi e valorizza ulteriormente la bilateralità di settore.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Maria Raffaella Caprioglio

Caprioglio è delegata per Confindustria Veneto Est, e ad Agostino Di Maio, Direttore Generale di Assolavoro. Seguiranno gli interventi di tre tra i massimi esperti italiani di diritto del lavoro. Arturo Maresca (Sapienza Università di Roma), Roberto Romei (Università Roma Tre) e Rosario Salimbene, Responsabile Area Legale e Sindacale di Assolavoro. La mattinata si chiuderà con la presentazione di un caso aziendale e una sessione di Q&A.

Un CCNL che guarda al futuro del lavoro

Il rinnovo contrattuale delle Agenzie per il Lavoro rappresenta un passaggio cruciale per un settore che, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere uno dei più dinamici e capaci di rispondere alle esigenze del mercato. La somministrazione non è solo un canale di ingresso per i giovani. E’ anche uno strumento che permette alle imprese di gestire in modo più efficiente i fabbisogni organizzativi, garantendo al tempo stesso tutele elevate ai lavoratori. Assolavoro rappresenta l’85% del fatturato del settore e oltre 2.500 filiali in Italia. Con il Roadshow vuole rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e operatori, promuovendo una cultura del lavoro basata su qualità, trasparenza e crescita.

La partecipazione all’incontro è libera e aperta a imprese e collaboratori. Un’occasione preziosa per comprendere come il nuovo CCNL possa diventare un alleato strategico per la competitività del territorio e per l’occupazione di qualità.