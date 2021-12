A Ofg advertising le Pr di GH & partners

Il gruppo italiano specializzato nell’ideazione e sviluppo di progetti di contract design GH & partners avvia una nuova collaborazione con l’agenzia milanese OfG advertising.

GH & partners, sedi a Milano e Parigi aveva bisogno di un partner strategico nella gestione delle media relation su territorio nazionale. L’azienda realizza progettazione tecnica dettagliata per arredi su misura e sviluppa spazi di lusso in tutto il mondo.

L’incarico affidato a OfG advertising prevede lo sviluppo di un piano di media relation. OfG si impegna a presentare il brand e le sue iniziative al mondo dei media nazionali e locali attraverso le attività di PR. L’agenzia sosterrà GH & partners nello sviluppo di una strategia di comunicazione per incrementare e rafforzare la brand awareness e a valorizzare l’offerta del gruppo. E naturalmente per consolidare ulteriormente il suo posizionamento sul mercato.

Chi è OfG

OfG non è solo un’agenzia di comunicazione. E’ un’agenzia che ha come unico obiettivo far crescere le aziende. Dal sui stesso nome OFG ne deriva il metodo in cui opera e agisce. “O” come Opportunity, ossia sapere dove, come e quando pianificare al meglio per evitare dispersioni. “F” come Focus per realizzare una strategia di comunicazione coerente in ottica data driven. “G” come Goals per creare un ecosistema di comunicazione in grado di generare opportunità di contatto e convertirle in acquisto. L’agenza OfG è parte di D’Adda 27, il nuovo Distretto di comunicazione di Milano con sede in Via Cassano d’Adda 27/1. Inedito per modalità e tipologia d’offerta nello scenario nazionale. Il payoff scelto dall’agenzia “Connecting talent, creating value”, la dice lunga sulle strategie. Connettere i talenti delle diverse realtà all’interno del distretto, rendendole un’unica entità al servizio del cliente per offrire e creare valore per i brand.



