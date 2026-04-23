A Nola la logistica va a tutta birra: Esseci Italia e New Sami mettono in moto una flotta super‑smart

Nel cuore della zona industriale di Nola, dove i magazzini non dormono mai e i pallet si muovono più veloci del traffico sulla tangenziale, Esseci Italia Spa ha deciso di fare le cose in grande. Con il trasferimento della logistica nel nuovo hub di via Boscofangone, l’azienda ha scelto di affidarsi a New Sami, concessionario Unicar Yale per la Campania. Lo utilizzerà per equipaggiare il sito con una flotta di carrelli elevatori che sembra uscita da un film sull’Industria 4.0.

La collaborazione tra Esseci Italia e New Sami non è nuova

La collaborazione è nata nel 2023 e oggi si conferma più solida che mai. E non potrebbe essere altrimenti, visto che New Sami è una delle realtà più dinamiche del territorio campano. Fondata nel 2008 da Giuseppe Colonna e Crescenzo Vagliviello, oggi affiancati da Rita Colonna, l’azienda è diventata un punto di riferimento per la movimentazione industriale. Detiene due sedi a Sant’Anastasia, oltre 2.000 metri quadrati di officine e showroom, una rete tecnica capillare e una clientela che va dalle PMI alle grandi industrie. E non solo: i loro mezzi hanno fatto da backstage a concerti epici allo Stadio Maradona — da Vasco a Coldplay — e persino alla Festa Scudetto del Napoli.

Per il nuovo hub di Esseci Italia, New Sami ha messo insieme una flotta Yale degna di un centro logistico di ultima generazione. Trilaterali per le scaffalature più impegnative, commissionatori per l’ordine picking, transpallet per la movimentazione orizzontale, frontali per carico e scarico, retrattili e gli agili elettrici ERP a tre ruote. In totale, una quarantina di mezzi pronti a muoversi come un’orchestra ben accordata.

Ma la vera magia sta nella tecnologia

Ogni carrello è stato trasformato in un piccolo “cervello su ruote”: computer di bordo, monitor dedicati, connessione in tempo reale con il sistema logistico. Gli operatori non devono più rincorrere informazioni o aggiornamenti: li hanno davanti agli occhi, mentre il carrello li guida lungo percorsi ottimizzati, riduce gli errori e accelera i flussi. È la logistica che diventa digitale, intelligente, quasi… intuitiva.

Un progetto così funziona perché dietro c’è una filiera solida. Unicar, dealer ufficiale Yale dal 1992 e oggi anche partner Hyster, è una delle realtà più strutturate d’Italia. Sede centrale a Nibionno, otto filiali, quaranta concessionari, oltre duecento addetti e una gamma che va dai transpallet compatti ai colossi portuali diesel. Una potenza industriale che permette a New Sami di rispondere rapidamente alle esigenze di Esseci Italia, garantendo mezzi, assistenza e soluzioni su misura. Il risultato? Un hub logistico che non solo funziona, ma funziona bene. Un luogo dove tecnologia e fattore umano collaborano, dove ogni carrello è un nodo connesso e ogni movimento è ottimizzato. E soprattutto, un esempio di come una partnership nata sul territorio possa diventare un asset strategico per la crescita di un’azienda nazionale.

A Nola, insomma, la logistica non è mai stata così smart. E con New Sami e Unicar al fianco di Esseci Italia, il futuro sembra già in movimento.