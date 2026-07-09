A Milano caveau automatizzati, sicurezza senza orari 24/7

VAULTS1 introduce a Milano un modello di custodia del valore completamente nuovo per il mercato italiano. I caveau automatizzati accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendenti dal sistema bancario e progettati per offrire massima sicurezza, privacy e flessibilità. È un servizio che nasce per rispondere a una domanda crescente. Si vuole proteggere beni, documenti e asset sensibili con standard più elevati rispetto a quelli garantiti da abitazioni, uffici o cassette di sicurezza tradizionali.

Che cos’è VAULTS1 e come funziona

VAULTS1 è una rete internazionale di caveau privati, parte di CHS Investment Group, già attiva in Italia e in altri Paesi europei nel settore della sicurezza e della difesa. L’hub milanese di Via Vincenzo Monti 47 è il primo in Italia e porta nel Paese un modello già consolidato all’estero. Cassette di sicurezza professionali, custodite in un caveau dedicato, accessibili in autonomia e senza limiti di orario.

Il funzionamento è semplice

il cliente noleggia una cassetta di sicurezza scegliendo dimensione e durata (da un mese a tre anni).

accede alla struttura in qualsiasi momento, grazie a un sistema automatizzato di controllo ingressi.

utilizza una chiave meccanica esclusiva e un codice personale.

deposita o ritira i propri beni in totale riservatezza, senza personale presente durante l’accesso.

La struttura è progettata come un caveau professionale, non come un servizio accessorio. Questo permette di concentrare tutte le risorse su sicurezza, monitoraggio continuo, videosorveglianza attiva e protezione multilivello.

A chi serve davvero: privati, professionisti, imprese

Il servizio è pensato per una platea molto più ampia dei soli privati. Milano è oggi uno dei principali hub europei per finanza, imprenditoria, lusso e turismo internazionale: ciò genera una domanda crescente di soluzioni di custodia evolute.

Che uso ne fanno i privati

chi possiede gioielli, orologi, metalli preziosi, collezioni, cimeli di famiglia.

i viaggiatori seriali che vogliono mettere al sicuro i propri beni durante le assenze.

chi preferisce non custodire oggetti di valore in casa.

chi cerca un’alternativa alle cassette bancarie, limitate dagli orari di sportello.

Che uso ne fanno i professionisti e imprenditori

avvocati, notai, consulenti che devono proteggere documenti sensibili.

imprenditori e investitori che gestiscono asset ad alto valore.

collezionisti e operatori del lusso che necessitano di accesso continuo e riservato.

aziende che vogliono custodire supporti digitali, backup, contratti, prototipi o materiali riservati.

In un contesto in cui Milano registra un aumento del 66% dei contribuenti con redditi oltre 120.000 euro e quasi 9 milioni di arrivi turistici l’anno, la richiesta di soluzioni di sicurezza indipendenti e flessibili è in forte crescita.

Perché è diverso dalle cassette di sicurezza bancarie

Le cassette bancarie sono affidabili, ma hanno limiti strutturali.

accesso solo in orari di sportello.

procedure più rigide.

minore flessibilità per clienti internazionali o professionisti con orari variabili.

I caveau automatizzati eliminano questi vincoli

Risvolti per le imprese

Per le aziende, il servizio può diventare un asset strategico.

protezione di documenti riservati, contratti, brevetti, prototipi.

custodia sicura di supporti digitali e backup critici.

gestione di materiali sensibili senza dipendere da orari o procedure bancarie.

maggiore sicurezza per operatori del lusso, gioiellerie, gallerie, collezionisti.