A Jesolo il mare meno “fumoso”: stop alle sigarette in spiaggia

Il Comune di Jesolo ha deciso di fare sul serio. Da domani 1° maggio la spiaggia diventa smoke free, o quasi. La nuova ordinanza balneare 2026 introduce infatti un divieto di fumo su tutta l’area sabbiosa dell’arenile. Una scelta che punta a rendere il litorale più pulito, vivibile e sostenibile per residenti e turisti. Una misura che arriva dopo anni di discussioni e che risponde a un’esigenza sempre più sentita: godersi il mare senza respirare fumo passivo e senza vedere mozziconi ovunque.

Tutti a Jesolo senza fumo in spiaggia?

Il divieto riguarda tutta la spiaggia, ma non è assoluto. Si potrà fumare solo nelle aree smoking predisposte dai concessionari, dotate di sistemi di raccolta e riciclo dei mozziconi. Una soluzione che permette di tutelare la salute e l’ambiente senza creare disagi inutili. Restano esclusi dal divieto i chioschi, che però potranno scegliere volontariamente di aderire alla linea smoke free, e la passeggiata lungomare, dove fumare sarà ancora consentito. La scelta del Comune nasce da un obiettivo chiaro. Ovvero migliorare la qualità dell’esperienza in spiaggia e ridurre l’impatto ambientale dei mozziconi, che rappresentano uno dei rifiuti più inquinanti e difficili da smaltire. L’arenile di Jesolo è uno dei più frequentati d’Italia e la gestione dei flussi turistici richiede regole moderne, capaci di conciliare accoglienza e tutela del territorio.

Jesolo guarda oltre

L’ordinanza non si limita al tema del fumo. Vengono confermate e rafforzate anche le norme per la presenza degli animali, con i cani autorizzati a transitare in battigia solo dalle 20 alle 8 del mattino, mentre durante il giorno potranno passeggiare esclusivamente sul lungomare. I chioschi avranno l’obbligo di apertura giornaliera dal 23 maggio al 13 settembre, garantendo servizi costanti lungo tutto il litorale. Definiti anche i periodi di allestimento e disallestimento degli stabilimenti, per assicurare ordine e sicurezza durante tutta la stagione. Ma Jesolo guarda già oltre. L’amministrazione sta lavorando alla nuova ordinanza 2027, che introdurrà il concetto di “mare d’inverno”, con servizi e attività fruibili tutto l’anno. Tra le idee allo studio ci sono aree nursery e spazi dedicati alle famiglie, per trasformare la spiaggia in un luogo accogliente in ogni stagione.

Il sindaco Christofer De Zotti e l’assessore al demanio Alberto Maschio parlano di un passo avanti verso una gestione moderna del litorale, capace di unire tutela ambientale, qualità dei servizi e attenzione alle esigenze di chi vive e visita Jesolo. Una spiaggia più ordinata, più pulita e più vivibile: questo è l’obiettivo. E il divieto di fumo è solo il primo tassello di un progetto più ampio che punta a fare di Jesolo una vera città di mare, aperta e attiva tutto l’anno.