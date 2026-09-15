2WATCH Group acquisisce Traipler

2WATCH Group compie un passo decisivo nella propria evoluzione e annuncia l’acquisizione della maggioranza di Traipler, una delle realtà produttive più strutturate del Paese. L’operazione porta Traipler all’interno della 2WATCH Content Factory, creando un polo unico che integra produzione reale, produzione AI. Oltre che piattaforme tecnologiche proprietarie e una rete diffusa di professionisti in tutta Italia.

L’unione tra le competenze AI di 2WATCH e la capacità industriale di Traipler dà vita a un operatore capace di seguire un’azienda lungo l’intero ciclo del contenuto. Dalla strategia all’ideazione, dalla produzione agli adattamenti per canali, formati e mercati diversi. Un interlocutore unico per chi vuole governare la propria produzione su scala nazionale e internazionale senza frammentare processi, fornitori e qualità.

Una unione strategica

Traipler negli anni ha realizzato oltre 8.000 produzioni per brand come L’Oréal, Adidas, Vodafone, Valentino, Jeep e Natuzzi. Il suo ingresso consolida la crescita del gruppo, che dopo l’arrivo di Casa Surace in 2WATCH Media House ha chiuso il primo semestre 2026 con un +80% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2025. Altre operazioni sono già allo studio e verranno annunciate nei prossimi mesi. Contestualmente all’acquisizione, 2WATCH presenta la nuova brand identity. Nuovo logo, nuovo sistema visivo, nuove firme per le tre divisioni e un sito completamente rinnovato, disponibile su www.2w.gg. Un rebranding che rende visibile l’evoluzione del gruppo e accompagna l’ingresso in una nuova fase di sviluppo.

Intrattenimento come nuova strategia di comunicazione

Alla base di questa strategia c’è il posizionamento che guida 2WATCH: l’intrattenimento come nuova strategia di comunicazione dei brand. Se un contenuto intrattiene, le persone lo scelgono. Per farlo su larga scala servono creatività, tecnologia e capacità industriale di produrre — oggi potenziata dall’AI. Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH Group, sottolinea il valore dell’operazione. «Con Traipler uniamo ciò che nel nostro mercato è sempre rimasto separato: la profondità sull’AI applicata alla produzione e la capacità industriale di produrre su larga scala. Il risultato è una content factory che pochissimi in Italia possono offrire, capace di seguire qualsiasi brand su ogni formato e ogni mercato».

Christian Muolo, CEO di Traipler, evidenzia la continuità del progetto. «In Traipler abbiamo costruito un modello che connette tecnologia, produzione e una rete di professionisti. Portiamo questa esperienza in 2WATCH per contribuire a un progetto industriale condiviso. L’integrazione con le competenze creative e AI del gruppo ci permette di ampliare l’offerta e dare ai brand più possibilità espressive, mantenendo al centro qualità e affidabilità».

Nella foto da sinistra Fabrizio Fiorentino CMO 2WATCH – Christian Muolo CEO Traipler – Fabrizio Perrone CEO 2WATCH – Aldo Ricci CTO Traipler – Mattia Caltagirone COO