2WATCH Group accelera e porta Tedoldi alla guida dello sviluppo

C’è un momento, nel mondo della comunicazione, in cui la pubblicità smette di inseguire le persone e torna a fare ciò che ha sempre fatto quando funziona davvero: intrattenerle. È esattamente in questo spazio che si muove 2WATCH Group, l’entertainment hub che ha trasformato contenuti, creatività e tecnologia in un ecosistema unico, capace di parlare ai brand con un linguaggio nuovo. Non più campagne da “spingere”, ma storie che il pubblico sceglie di guardare.

Un manager che conosce bene la complessità della comunicazione contemporanea

In questo scenario arriva una figura che conosce bene la complessità della comunicazione contemporanea. Si tratta di Gianluca Tedoldi, ex Managing Director di BCube (Publicis Groupe), professionista che ha guidato strutture creative integrate e progetti per brand come Findus, Sky e NOW. Dopo una prima collaborazione come Senior Advisor, entra nel Gruppo come Head of Strategic Development, con il compito di definire il modello di go‑to‑market e orchestrare le competenze coinvolte nelle proposte integrate.

La sua esperienza è quella di chi ha visto la comunicazione evolvere da spot e campagne tradizionali a ecosistemi narrativi complessi,. Dove strategia, creatività, produzione, talent e tecnologia devono convivere. Tedoldi porta metodo, visione e una capacità rara: trasformare idee in sistemi operativi che funzionano davvero. Un valore che si inserisce perfettamente nel modello di 2WATCH Group, che nel 2026 ha completato la propria evoluzione organizzando le competenze in tre unit complementari:

Creative Studio, dove nascono strategie e contenuti per web, TV e cinema.

Content Factory, che gestisce produzioni scalabili e workflow basati su AI.

Media, dedicata a talent, creator, influencer marketing e media brand.

Un’unica casa per tutto ciò che serve a un brand che vuole comunicare intrattenendo: strategia, creatività, produzione audiovisiva, tecnologia AI-based, talent e media. Un modello che ha già dato risultati concreti, come la campagna internazionale per Poltronesofà dedicata al mercato UK, dove direzione creativa, produzione AI e influencer marketing sono stati integrati in un’unica proposta. E i numeri confermano che la direzione è quella giusta: nel primo semestre del 2026, il Gruppo ha registrato un +80% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2025. Una crescita trainata dalle diverse business unit, dall’aumento dei progetti integrati e dai primi effetti della strategia di M&A annunciata nei mesi precedenti.

Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH Group

«Per anni la pubblicità ha rincorso le persone. Noi partiamo dall’idea opposta: se un contenuto intrattiene, le persone lo scelgono.» Un approccio che Tedoldi è chiamato a rendere ancora più strutturato e competitivo, soprattutto sui progetti di maggiore complessità.

Gianluca Tedoldi nuovo Head of Strategic Development

«2WATCH riunisce competenze che il mercato è abituato a cercare presso interlocutori diversi. Il nostro obiettivo è costruire proposte integrate e rilevanti, capaci di intrattenere e allo stesso tempo generare risultati concreti per i brand.»

Con 100 milioni di views mensili e un modello che unisce creatività, produzione, media e tecnologia, 2WATCH si posiziona come uno dei player più interessanti dell’entertainment applicato alla comunicazione. E l’ingresso di Tedoldi segna l’inizio di una fase nuova: più strutturata, più ambiziosa, più orientata a trasformare l’intrattenimento in un asset strategico per i brand.