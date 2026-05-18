26 maggio: la rivoluzione digitale del trasporto merci arriva a Milano

La digitalizzazione del trasporto merci sta vivendo una fase decisiva. A quasi due anni dall’introduzione operativa della e‑CMR in Italia e alla vigilia della sua obbligatorietà in Spagna, il settore si trova davanti a un passaggio che non riguarda solo la tecnologia. Riguarda l’intera struttura normativa, contrattuale e finanziaria della filiera logistica.

Il 26 maggio alle 9:30, presso LCA Studio Legale in via della Moscova 18 a Milano, si terrà un incontro dedicato proprio a questo tema. Sarà un’occasione per fare il punto su come sta cambiando il documento di trasporto, quali sono le implicazioni per imprese e operatori. E soprattutto quali rischi e opportunità si aprono con la progressiva dematerializzazione dei flussi informativi.

Il trasporto dopo la dematerializzazione dei flussi informativi

L’evento, introdotto da Davide Magnolia, (nella foto) Equity Partner di LCA, offrirà una lettura aggiornata del quadro normativo e delle evoluzioni europee. Cn un focus sulle ricadute operative per aziende, spedizionieri, vettori, banche e assicurazioni. La mattinata sarà articolata in due tavole rotonde che affronteranno prima gli aspetti normativi, operativi e bancari, poi quelli contrattuali e assicurativi. E’ prevista la partecipazione di rappresentanti di associazioni, imprese logistiche, istituti finanziari e compagnie assicurative.

L’obiettivo è fornire una visione chiara e concreta della transizione digitale, aiutando gli operatori a comprendere come adeguarsi ai nuovi standard. E inoltre come prevenire rischi di non conformità e come sfruttare le opportunità offerte da un sistema più trasparente, tracciabile e integrato. Dopo il dibattito e una sessione di Q&A, l’incontro si chiuderà con un light lunch, offrendo ai partecipanti un momento di networking dedicato.

L’evento è su invito e richiede registrazione tramite form. Per informazioni è possibile contattare marketing@lcalex.it.