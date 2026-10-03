21 NEXT accelera sulle PMI: Benetton affida la raccolta capitali a Cousseran

Dietro una nomina manageriale apparentemente ordinaria si nasconde una notizia che interessa direttamente migliaia di PMI europee. 21 NEXT, la piattaforma di alternative asset management presieduta da Alessandro Benetton, ha scelto Guillaume Cousseran (nella foto). Il manager sarà il Managing Partner e Group Head of Sales and Investor Relations. Una decisione che punta a rafforzare la capacità di raccolta capitali del gruppo e a sostenere la prossima fase di crescita.

21 NEXT mobilità nuovi capitali

La rilevanza della nomina emerge dai numeri e dagli obiettivi annunciati dalla società. Nei prossimi anni 21 NEXT intende mobilitare fino a 1,3 miliardi di euro di nuovi capitali attraverso le strategie sviluppate da 21 Invest e 21 Tages. Risorse che saranno indirizzate verso imprese, infrastrutture e progetti legati alla trasformazione dell’economia europea. Per le PMI la disponibilità di capitali rappresenta spesso il principale fattore che distingue una fase di crescita da una di stagnazione. È in questo contesto che si inserisce l’arrivo di Cousseran, Voluto da Benetton, manager con oltre vent’anni di esperienza nel private equity e nelle relazioni con gli investitori.

Benetton si affida a Guillaume Cousseran

Nel corso della sua carriera in Seven2, ex Apax Partners France, il manager ha contribuito alla raccolta di oltre 5 miliardi di euro da investitori istituzionali internazionali. Ha inoltre sviluppato relazioni con il mondo degli investitori privati e partecipato alla costruzione di strategie dedicate al wealth management. La sua esperienza sarà ora messa al servizio di una piattaforma che ambisce a diventare uno degli attori più rilevanti nei mercati privati europei. Lavorando insieme ai team di Sales e Investor Relations di 21 Invest e 21 Tages, il manager avrà il compito di ampliare la base degli investitori e sostenere il lancio di nuovi fondi.

Le risorse da raccogliere avranno una destinazione precisa

Le risorse raccolte saranno dirottate in InfraPlus, il fondo lanciato da 21 Tages all’inizio del 2026, con un target di 500 milioni di euro focalizzato sulle infrastrutture. Dall’altra c’è il nuovo fondo europeo di 21 Invest, previsto per il 2027, che punta a raccogliere 800 milioni di euro. Per le imprese italiane e europee il significato è concreto. Maggiore capacità di raccolta significa più capitale disponibile per acquisizioni, internazionalizzazione, innovazione tecnologica, transizione energetica e sviluppo industriale. In una fase in cui il credito bancario è più selettivo, il private capital diventa una leva sempre più strategica.

La nomina di Cousseran conferma inoltre la direzione intrapresa da 21 NEXT. La piattaforma gestisce oggi circa 3 miliardi di euro attraverso 11 fondi attivi e punta a superare i 10 miliardi nei prossimi anni. Una crescita che richiede relazioni solide con investitori istituzionali, family office e grandi patrimoni privati.