YourMask lancia la mascherina trasparente e Made in Italy

Nasce dall’esperienza dell’imprenditoria marchigiana, YourMask, la mascherina protettiva in materiale trasparente. Non solo consente il riconoscimento del viso, ma risponde a canoni di sostenibilità ed economia circolare.

YourMask è riutilizzabile e facile da sterilizzare. Filtra polveri, particelle, batteri e virus grazie un filtro intercambiabile. È indicata per l’industria sanitaria, tessile, mineraria, edile, della lavorazione del ferro e dell’acciaio, dell’industria automobilistica, della lavorazione del legno. Per le attività agricole e ortofrutticole, dell’industria alimentare e molto altro.

Il “corpo respiratore” è in morbido materiale tecnico (asettico, sterilizzabile, lavabile in lavastoviglie e riciclabile). Con guarnizione comfort in “Med M” che consente l’aderenza al viso. Gli elastici sono ergonomici per assicurare il comfort anche se indossata a lungo. YourMask è trattata con antibatterico e alcuni componenti (elastici, guarnizione e porta filtro) sono disponibili in diversi colori, anche acquistabili separatamente.

Altra caratteristica che rende il prodotto sostenibile ed economico: i filtri intercambiabili disponibili in due tipologie. YourMask, oggi classificata come “filtrante”, avrà a breve la certificazione come Chirurgica tipo IIR e DPI tipo FFP2 senza valvola.

YourMask è prodotto da Italica Tech con la collaborazione di altre due aziende marchigiane, la Sace Components e la Retail Modeling. Sarà distribuita in una rete di negozi specializzati, supermercati e parafarmacie. Il prezzo consigliato per l’utente finale è tra i 9 e i 10 euro e di circa 20 centesimi di euro l’uno per i filtri giornalieri monouso e di circa 35 centesimi di euro per quelli riutilizzabili fino a 15 volte previa sterilizzazione.