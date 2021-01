XPO Logistics completa l’acquisizione di Kuehne + Nagel

XPO Logistics ha completato l’acquisizione della maggior parte delle operazioni di contract logistics di Kuehne + Nagel nel Regno Unito ed in Irlanda.

Malcolm Wilson, chief executive officer per l’Europe di XPO Logistics

“Siamo lieti di completare l’acquisizione di Kuehne + Nagel e di dare il benvenuto in XPO a questi prestigiosi nuovi clienti ed a colleghi di talento. Attendiamo con ansia le nuove opportunità che sono state create dalle risorse combinate della nostra più grande organizzazione”.

La transazione amplia la rete di contract logistics di XPO nel Regno Unito ed in Irlanda a 248 sedi e circa 26.000 dipendenti.

Le operazioni acquisite forniscono una serie di servizi logistici, tra i quali la distribuzione inbound ed outbound, la gestione della reverse logistics e la gestione dell’inventario, principalmente nel settore del beverage, della tecnologia e dell’e-commerce e della ristorazione.

A proposito di XPO Logistics

XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) è uno dei primi dieci provider mondiali di soluzioni innovative per la supply chain, con un’offerta d’avanguardia rivolta alle imprese di maggior successo in tutto il mondo. La società opera come un network altamente integrato di persone, tecnologie e risorse fisiche in 30 Paesi, con 1.605 sedi ed all’incirca 100.000 dipendenti. XPO attraverso il proprio network serve più di 50.000 clienti, gestendo nel modo più efficiente la loro supply chain. La sede centrale della società si trova a Greenwich, Connecticut (USA), mentre il centro operativo europeo è a Lione, in Francia. XPO svolge la maggior parte delle sue operazioni europee attraverso la sussidiaria XPO Logistics Europe che opera sotto il simbolo azionario XPO su Euronext Paris – Isin FR0000052870. europe.xpo.com