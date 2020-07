Wise Equity acquisisce Vittoria e Fi.mo.tec

Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity V,acquisisce Vittoria, multinazionale italiana di pneumatici e ruote per bicicletta di alta gamma.

La seconda operazione del fondo Wisequity V che lo scorso anno ha raccolto 260 milioni di euro in meno di due mesi dal lancio.

Vittoria è stata fondata nel 1953 a Madone, in provincia di Bergamo, e rilevata nel 1990 dall’attuale presidente Rudie Campagne.

In 30 anni Vittoria è diventato il primo produttore al mondo di pneumatici per biciclette, sia per il mondo strada che mountain bike.

Produce più di 7 milioni di pneumatici all’anno ed ha un fatturato annuo di circa 60 milioni di euro.

L’ingresso di Wise, oltre a fornire capitali freschi per la crescita, favorirà una nuova leadership:

Rudie Campagne, 76 anni dopo una lunga avventura imprenditoriale di successo, lascia a Stijn Vriends che co-investirà insieme a Wise.

L’operazione è stata seguita dal partner di Wise Equity, Paolo Gambarini, e dall’investment manager Bruno Barago.

Wise Equity per conto del fondo mobiliare chiuso Wisequity V – acquisisce Fi.mo.tec. Spa da IGI Private Equity – gestore dei fondi IGI Investimenti Cinque e Cinque Parallel.