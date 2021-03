Waze per le Pmi

Waze, la piattaforma che riunisce 140 milioni di automobilisti annuncia nuovi aggiornamenti a Waze Ads Starter.

Le Pmi hanno la necessità di connettersi con i clienti e attrarne di nuovi, sfruttando al massimo gli investimenti adv

Con Ad Manager, dashboard per la gestione delle campagne, Wase semplifical’approccio alle Pmi.

In pochi minuti, le Pmi possono iniziare a fare pubblicità, analizzare rapidamente le performance e apportare modifiche.

Ad Manager rende più semplice raggiungere gli obiettivi di business.

Gli aggiornamenti includono:

· Formati degli annunci: Arrow e Takeover si uniscono ai formati Pin e Search, con l’opzione visualizzazione dell’anteprima

· Criteri di targeting: scegliere gli obiettivi in base a un codice postale specifico, una città, una regione

· Call to action specifiche per l’obiettivo: aumentare il coinvolgimento dei clienti con le call-to-action tra cui Salva per dopo, Salva posizione, Raggiungi e Chiama ora.

· Notifiche push: coinvolgere i clienti quando hanno concluso con notifiche push di promemoria.

· Campagne flessibili: attivare campagne stagionali o promozioni a tempo limitato.

Waze introduce anche funzionalità per aiutare le PMI a gestire il budget pubblicitario.

waze.com/ads/waze-ads-starter/ad-manager.