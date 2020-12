Waze a sostegno delle Pmi

Waze ha lanciato un progetto a sostegno delle piccole imprese locali

È stato un anno orribile per le Pmi con molte aziende che hanno dovuto ridurre il numero di dipendenti o sospendere le attività a causa dell’emergenza sanitaria.

E’ il momento per ripartire

Waze, l’app di navigazione gratuita con la più grande community di automobilisti al mondo, ha annunciato una nuova iniziativa per il business delle piccole imprese.

Offre agli imprenditori l’opportunità di contribuire con informazioni (indirizzo, dettagli di contatto, orari di apertura e di chiusura) mediante un semplice form online, che sarà poi aggiunto alla mappa dell’app dalla Community di Map Editor volontari di Waze.

Le informazioni aiuteranno gli utenti di Waze in tutto il Paese a raggiungere facilmente i pv utilizzando info aggiornate e incoraggiandoli a fare acquisti di prossimità durante le festività natalizie.

La campagna fa parte dell’iniziativa “Waze for Good”, programma strategico che consente a Waze di trovare nuove modalità di utilizzo dell’app, come la mappa.

“Le Pmi sono state colpite duramente dalla pandemia”, ha dichiarato Dani Simons, Head of Public Sector Partnerships di Waze.

“Abbiamo lanciato dei badge di localizzazione per aiutare le aziende locali a mostrare se hanno a disposizione un servizio di drive-thru e ritiro senza contatto.

In questo modo abbiamo dato ai conducenti un modo per ritirare in sicurezza la spesa o il cibo da asporto.

In occasione delle festività natalizie abbiamo pensato alle piccole imprese e abbiamo voluto rendere ancora più semplice per gli automobilisti raggiungere i punti vendita, sostenendo al contempo l’economia attraverso lo shopping locale”.

Se sei un piccolo imprenditore e desideri che le tue informazioni su Waze siano sempre aggiornate – o fai parte di una delle aziende che non sono ancora presenti sulla mappa di Waze – compila questo form.