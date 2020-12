Warrant Hub annuncia Trix SRL

Warrant Hub (Tinexta Group), leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, annuncia la costituzione della controllata Trix SRL.

La nuova società è detentrice esclusiva dell’omonima piattaforma in cloud in grado di verificare, praticamente in tempo reale, il livello di innovazione tecnologica in ambito brevettuale, grazie alla combinazione della metodologia di innovazione sistemica TRIZ con un software di ricerca e analisi basato su Intelligenza Artificiale e Big Data.

Mediante algoritmi di machine-learning, Trix riesce a compiere analisi semantiche del testo e interpretare così in tempi rapidi gli immensi volumi di informazioni, pubbliche, ma assolutamente destrutturate, contenute nelle banche dati mondiali che raccolgono più di 120 milioni di documenti brevettuali.

E le “traduce” in report chiari, leggibili e, soprattutto, in grado di attestare in modo sistematico e oggettivo il grado di novità di un progetto o di un brevetto.

In pratica, Trix compie in pochissimi secondi un numero di operazioni che richiederebbe a un professionista, per quanto massimamente esperto, settimane se non mesi di studio su decine di migliaia di brevetti.

“La nascita di Trix e l’incredibile potenziale della sua piattaforma hanno un valore davvero strategico e differenziante per la nostra azienda – afferma Fiorenzo Bellelli, ad Warrant Hub (nella foto) – Tinexta Group – Grazie a competenze consolidate da anni e alle sintesi offerte dalla nuova piattaforma Trix, rafforzeremo il nostro ruolo di consulente per l’innovazione nei confronti delle società clienti, anche estere, sia in fase di ideazione e avvio dei loro progetti di Ricerca e Sviluppo sia in fase di valutazione ex post”.

Warrant Hub è in grado di fornire alle aziende clienti livelli ancora più raffinati di analisi degli investimenti in Ricerca e Sviluppo, di posizionare i progetti rispetto ai competitor e allo stato dell’arte e delle tendenze dell’evoluzione tecnologica dei loro settori. Può inoltre assisterle con una consulenza ulteriormente personalizzata in ambito di problem solving per la generazione di soluzioni concettuali su prodotti e processi.

Trix darà presto vita anche a un vero e proprio osservatorio dell’innovazione tecnologica pubblicando studi periodici basati proprio sui dati scientifico-brevettuali.

Con il 70% del capitale, Warrant Hub è l’azionista di maggioranza della nuova società. Il restante 30% è equamente tra altri 2 soci: Davide Russo e Giancarlo Facoetti.