Verspieren punta sull’espansione

Strategia espansiva quella appena varata dal management italiano di Verspieren, quarto broker assicurativo francese, in Italia dal 2011. Un progetto affidato al presidente di Verspieren Italia, Pierluigi Mugnani, e agli amministratori delegati Ernesto Boerci e Carlo Marietti.

Il gruppo, che ha il suo quartier generale di Milano e sedi a Treviso, Trieste e Napoli “considera – dice Mugnani – il mercato italiano strategico. Questo non significa però puntare ad acquisizioni con il solo obiettivo dei numeri. Siamo pronti a cogliere le buone opportunità quando si presenteranno, guardando prima di tutto alla qualità del business e al valore delle persone”. E alcune di queste “buone opportunità” sono in dirittura d’arrivo, anche se ancora top secret per ovvi motivi.

“L’approccio al mercato è quello di una società indipendente fondata in Francia 139 anni fa e rimasta sempre nella proprietà della stessa famiglia, giunta alla quinta generazione”.

Verspieren ha filiali n Spagna, Portogallo e Svizzera e uffici a Londra. Le società sono in tutto 24, i dipendenti 2.200. Nel 2018 il volume dei premi gestiti ha superato 3,8 miliardi di euro, ripartiti per il 70% nell’ambito corporate e per il 30% tra gruppi d’acquisto e singoli privati.

In Italia i dipendenti sono 50, con una massa di premi intermediata pari a 50 milioni di euro. Le principali aree di attività: Rischi industriali, Aviation, Enti Pubblici, Logistica e Trasporti Marittimi, Costruzioni, Medical, Benefit ai dipendenti, Fine Art, Affinity.

“I primi due – sottolinea Boerci – restano per Verspieren Italia i settori primari, ma vediamo grandi possibilità di sviluppo per i cosiddetti affinity group, gli insiemi di soggetti accomunati da caratteristiche comuni per attività, interessi, bisogni, appartenenza a organizzazioni o associazioni. Anche in questa chiave va vista la nostra collaborazione Cassa di assistenza AreaSalus. Per lo sviluppo del mercato assicurativo gli affinity group saranno sempre più strategici. E Verspieren in Francia ha messo a punto per queste categorie di clientela servizi innovativi per i quali si avvale anche di piattaforme hi-tech dedicate”.

Con AreaSalus Verspieren Italia è entrata nel settore del welfare di cui le nuove normative hanno favorito lo sviluppo dell’assistenza sanitaria integrativa in ambito aziendale. Tra le forme più significative, l’erogazione di prestazioni di carattere assistenziale e sanitario a favore dei dipendenti tramite la stipula di polizze nei Rami Vita, Infortuni, Invalidità Permanente e Rimborso Spese Mediche.

“Attraverso la collaborazione con AreaSalus – spiega Marietti – gli imprenditori possono fornire benefit e servizi ai dipendenti ottenendo benefici fiscali. Attraverso la Cassa può essere data attuazione ai trattamenti assistenziali previsti dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali contratti integrativi aziendali”.