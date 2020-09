UniCatt, Tondo e Circularity formano in economia circolare

Partirà il 30 ottobre il nuovo Corso di Alta Formazione in Gestione strategica dell’economia circolare promosso da Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (ALTIS), Circularity e Tondo.

Il corso, alla sua prima edizione, è una novità nel panorama formativo perché nasce dalla sinergia e dall’integrazione dell’ esperienza e delle competenze di tre attori della sostenibilità e dell’economia circolare: ALTIS, Circularity, start up innovativa e società benefit che ha di recente lanciato il primo motore di ricerca per l’economia circolare, e Tondo, organizzazione no profit che incoraggia la transizione verso un modello di sviluppo circolare che imiti il comportamento della natura.

Facendo proprio uno dei principi cardine su cui si basa il modello dell’economia circolare, ALTIS, Circularity e Tondo hanno fatto rete, già nella fase di ideazione del progetto formativo, portando nello sviluppo del corso le proprie specificità e tre diversi approcci alla sostenibilità e all’economia circolare.

Il corso si rivolge a un target ampio e intercetta un vasto bisogno di conoscenza e formazione nell’ambito della sostenibilità applicata al business: dai manager che vogliono avviare un percorso di crescita sostenibile che sappia generare valore utilizzando al meglio i materiali – dal redesign dei prodotti all’ottimizzazione degli scarti di processo fino alla valorizzazione dei rifiuti di produzione in ottica circolare – ai neolaureati che vogliono approfondire e inserire nella loro formazione l’economia circolare; dagli imprenditori che vogliono arricchire la propria visione strategica per innovare il modello di business con processi di produzione circolari, a figure mid-level o C-level che vogliono aggiornarsi o convertirsi professionalmente.

Il corso è composto da 4 moduli, si svolgerà da ottobre a dicembre in modalità a distanza e sarà fruibile in due versioni: completa, con 12 videolezioni e 8 sessioni in diretta streaming, o base con 12 videolezioni disponibili fino a giugno 2021

Tutti i dettagli su: https://altis.unicatt.it/altis-programmi-di-alta-formazione-gestione-strategica-dell-economia-circolare-per-una-transizione-verso