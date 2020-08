UCapital24 si porta a casa Selfiewealth per 5 ,4 milioni

Il CdA di UCapital24 ha approvato un’operazione di integrazione societaria che la porterà a detenere il 100% di Selfiewealth, (robo-advisory).

Il conferimento del 100% delle partecipazioni detenute dai soci di Selfiewealth ha un valore complessivo pari a 5,4 milioni di euro.

Si tratta di un reverse take-over ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM e prevede l’emissione di n. 1.350.000 nuove azioni al prezzo di Euro 4 per azione.

Il flottante al completamento dell’operazione sarà pari al 16%

L’operazione ha l’obiettivo di ampliare l’offerta della piattaforma valorizzando il servizio di robo advisor già integrato all’interno di UCapital24 con l’offerta di Selfiewealth.

Selfiewealth è una società di robo-advisory che ha realizzato un motore proprietario che sfrutta un sistema di intelligenza artificiale che produce indicatori finanziari.

Si basa sulla teoria previsionale di serie temporali. In particolare,

Selfiewealth offre analisi, previsioni e servizi di informazione finanziaria attraverso la piattaforma proprietaria, denominata Alphiewealth.

Tramite il proprio robot advisor fornisce servizi di selezione e ottimizzazione di portafogli standard, fornendo strumenti di analisi per ogni tipologia di investimento.

L’operazione permette agli utenti / clienti della piattaforma di usufruire anche dei servizi offerti da Selfiewealth, consentendo a UCapital24 di rafforzare il proprio team IT.

I nuovi ingressi consentiranno un incremento del know how del team informatico della Società, garantendo anche una riduzione dei costi del personale.

L’operazione garantisce un ampliamento della base utenti su cui la Società potrà agire.

E in un secondo momento azioni mirate per la conversione in clienti dalla versione free alla versione premium dei servizi offerti.

Questo consente di integrare i prodotti offerti tramite la piattaforma, realizzando strategie di cross selling, con particolare riferimento al nuovo servizio di robo advisor.

“L’acquisizione di Selfiewealth è un’operazione strategica che si inserisce nella strategia di crescita di UCapital24″

Ha detto Gianmaria Feleppa, fondatore e amministratore delegato di UCapital24.

“Ci permette di ampliare l’offerta della piattaforma, potenziando il servizio di roboadvisor, e ci consente di incrementare la base utenti.

L’inserimento di nuove risorse provenienti da Selfiewealth contribuirà al potenziamento della struttura IT della società.