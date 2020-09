Uania dà scacco al digital divide

Uania è una startup con sede a Monopoli (Bari) che nasce dall’idea di Giuseppe Dipierro, giovanissimo diplomato in informatica, di aggregare e unire più linee WAN in un una sola (WAN-In-One, da cui il nome) per aumentare la velocità di connessione anche in quei piccoli centri periferici, aree produttive, commerciali o agricole, dove la disponibilità di linee a larga banda è ancora limitata (le cosiddette zone grigie/bianche).

Una condizione che coinvolge 7.000 aree industriali italiane su 11.000] in cui le imprese non hanno accesso a connettività in fibra ottica fino a 100 mbps.

Una soluzione semplice per risolvere un problema complesso

Ma in cosa consiste concretamente Uania? Si tratta di una soluzione che permette di sfruttare le linee dati esistenti, aggregandole tra loro, per avere una larghezza di banda pari alla loro somma.

Questo avviene grazie a un dispositivo plug and play (UaniaBox) e a un servizio in canone presso il data center (UaniaCloud), per beneficiare dell’aggregazione di banda e dell’IP pubblico statico.

Uania consente alle aziende di poter cambiare facilmente operatore telefonico, è compatibile con gli apparecchi di rete esistenti e le connessioni di backup e rappresenta una soluzione di fail over in caso di interruzione di linea.