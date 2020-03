TWT: subito e gratis il centralino virtuale IPPBX

TWT al fianco di imprese e professionisti disponibile subito e gratis il centralino virtuale IPPBX per effettuare e ricevere a casa chiamate destinate al numero aziendale

La società attiva nel settore delle telecomunicazioni aderisce all’iniziativa del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione e il sistema sarà attivo per professionisti e per micro, piccole, medie e grandi imprese.

Per offrire un sostegno attivo e concreto ai professionisti e alle aziende italiane in un momento difficile per il Paese a causa dell’emergenza da Covid-19, TWT, società attiva nel settore delle telecomunicazioni, ha deciso di aderire all’iniziativa di Solidarietà Digitale (https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/) intrapresa pochi giorni fa dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione (MID) e da Agenzia per l’Italia digitale (AgId).

TWT ha già reso disponibile e gratuito il proprio servizio di Centralino Virtuale (IPPBX) per permettere a professionisti come architetti, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, e alle micro, piccole, medie e grandi imprese di proseguire la propria attività lavorativa ovunque vogliano e in sicurezza in smart working.

Infatti, il servizio di Centralino Virtuale di TWT è l’ideale per il lavoro agile perché consente senza nessun costo di inoltrare a casa su un dispositivo connesso a internet le chiamate destinate al proprio ufficio o al proprio interno telefonico. In questo modo è possibile continuare a svolgere la propria attività lavorativa anche da casa e rimanere sempre collegati al sistema telefonico della propria azienda.

TWT, inoltre, mette a disposizione la propria piattaforma in cloud: una soluzione già adottata tutti i giorni da migliaia di aziende grazie alle sue funzionalità avanzate come il Risponditore Automatico (IVR) e la possibilità di effettuare audioconferenze. In questi giorni sono tantissime le imprese, gli studi professionali e le grandi aziende che hanno già richiesto informazioni sul servizio attivato da TWT.

È possibile richiedere maggiori informazioni sul servizio o l’attivazione del Centralino Virtuale, inserendo qui i propri dati: https://landing.twt.it/smart-working-ippbx.