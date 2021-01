TWT nomina Filippo Percario Chief Commercial Officer

TWT, azienda italiana leader nel settore delle telecomunicazioni, ha nominato Filippo Percario Chief Commercial Officer.

Percario si occuperà di sviluppare il mercato internazionale e, in parallelo, di continuare a sostenere la crescita del mercato nazionale.

Assumerà la responsabilità diretta di tutti i canali di vendita aziendali, collaborando con il team di business development.

Filippo Percario inizia la carriera nel settore delle telecomunicazioni in World Telecom SpA. Per poi passare a MCI WorldCom SpA, prima di approdare a IDT Corporation.

Dal 2003 è Senior Carrier Relations Manager occupandosi di start up delle attività commerciali nel mercato wholesale italiano per conto di IDT. Nel 2006 ricopre il ruolo di Direttore Carrier Services, Sud Europa e Balcani. In continuità con il lavoro svolto, due anni più tardi assume l’incarico di Vice Presidente Carrier Service Europa. In seguito, viene nominato Vice Presidente Carrier Services EMEA con il compito, in particolare, di gestire la relazione con gli operatori mobili, PTT, OTT, wholesalers per l’acquisto e la vendita di traffico voce internazionale, A2P sms, IATU (international airtime top up) e la definizione di accordi strategici con operatori di rete per lo sviluppo di transazioni retail (voce, IATU e trasferimento denaro).

Durante questo incarico, inoltre, ha guidato un team composto da 14 professionisti in Europa e Medio Oriente assumendosi la responsabilità della gestione del conto economico della divisione.

Percario dal 2016 a giugno 2020 è Chief Commercial Officer di IDT Retail Europe per cui ha gestito la rete commerciale occupandosi di ristrutturare la divisione retail europea.

TWT è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni. Opera, dal 1995, nel mercato B2B. Si propone come interlocutore unico in grado di offrire soluzioni innovative, “chiavi in mano”, che migliorano costantemente il valore del business dei propri clienti.